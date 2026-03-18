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Der Mittelstand. BVMW e. V.

Nach Eklat beim Arbeitgebertag: Bas stellt sich Unternehmern beim Zukunftstag Mittelstand

Berlin (ots)

Bärbel Bas setzt auf Dialog und wagt sich in die Höhle der Leistungsträger. Nach dem Eklat beim Arbeitgebertag erwarten rund 8.000 Unternehmerinnen und Unternehmer mit Spannung den Auftritt der Arbeitsministerin bei Deutschlands größtem Mittelstands-Gipfel.

"Über die Zusage der Bundesarbeitsministerin zum Zukunftstag Mittelstand haben wir uns außerordentlich gefreut, weil sie zeigt: Man muss nicht immer einer Meinung sein, um konstruktiv und wertschätzend im Dialog zu bleiben", sagt Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer Der Mittelstand. BVMW.

Top-Thema beim Zukunftstag für die mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer:

Wann kommen endlich die von der Bundesregierung versprochenen Reformen, die Deutschland wieder wettbewerbsfähig machen?

Hierzu werden auch der Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Karsten Wildberger und der bayerische Ministerpräsident, Markus Söder, Stellung beziehen.

In Fach-Panels und Keynotes wird es außerdem um aktuelle Herausforderungen durch geopolitische Krisen und deren gravierende Folgen für kleine und mittlere Unternehmen gehen.

Wir freuen uns, Sie persönlich beim Zukunftstag Mittelstand begrüßen zu können am 

Mittwoch, den 15. April 2026
um 8:30 Uhr
in der STATION Berlin
Luckenwalder Str. 4-6
10963 Berlin

Wichtig: Wegen begrenzter Kapazitäten ist eine frühzeitige Akkreditierung empfohlen. Bitte melden Sie sich für den Zukunftstag Mittelstand hier an:

ANMELDUNG

Über den Verband

Der Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte, politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands.

Weitere Informationen unter: www.bvmw.de

Pressekontakt:

Lutz Kordges
Potsdamer Straße 7
10785 Berlin
Telefon: 030 533206-302
presse@bvmw.de

Original-Content von: Der Mittelstand. BVMW e. V., übermittelt durch news aktuell

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