Der Mittelstand. BVMW e. V.

Kooperation BVMW und ASIIN besiegelt

Berlin/Düsseldorf (ots)

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft e.V. (BVMW) und die international tätige Akkreditierungsagentur ASIIN e.V. haben eine enge Kooperation vereinbart und diese durch wechselseitige Mitgliedschaft institutionell verankert. Erstmals verbindet damit der größte politisch unabhängige Mittelstandsverband Deutschlands seine Praxisnähe mit einer international führenden Qualitätssicherungsagentur im MINT-Bereich.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, Qualität, Durchlässigkeit und Zukunftsfähigkeit der Berufs- und Hochschulbildung zu stärken. Der BVMW bringt durch seine "Bildungsallianz des Mittelstands" unter Leitung des Bildungsexperten Prof. Dr. Martin Wortmann systematisch die Kompetenzbedarfe kleiner und mittlerer Unternehmen in die Weiterentwicklung von Qualifikationsrahmen, Anerkennungsverfahren und neuen Bildungsformaten ein. ASIIN erweitert dadurch die wirtschaftliche Perspektive ihrer Mitgliedschaft und kann ihre Qualitätssicherung gezielt auch auf berufliche (Weiter-)Bildung, modulare Lernangebote und Microcredentials ausdehnen.

Beide Organisationen sehen in der Zusammenarbeit einen wichtigen Beitrag, um Bildung und Wirtschaft enger zu verzahnen, internationale Qualifikationen transparenter zu machen und den Zugang zu globalen Fachkräften für den Mittelstand zu erleichtern. Kontinuierlicher Austausch und gemeinsame Initiativen sollen die Kooperation in den kommenden Jahren konkret ausgestalten.

Über den Verband

Der Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte, politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands.

Weitere Informationen unter: www.bvmw.de

Pressekontakt:

Lutz Kordges
Potsdamer Straße 7
10785 Berlin
Telefon: 030 533206-302
presse@bvmw.de

Original-Content von: Der Mittelstand. BVMW e. V., übermittelt durch news aktuell

