Junghans Marketing erklärt: Was negative Bewertungen so gefährlich macht

Osnabrück (ots)

Die Leistungen stimmen, Kunden sind zufrieden, Empfehlungen kommen regelmäßig. Doch im Hintergrund vieler kleiner und mittlerer Unternehmen hat sich längst ein stiller Risikofaktor etabliert, der diese vermeintliche Stabilität jederzeit ins Wanken bringen kann: negative Online-Bewertungen. Wie gefährlich sind sie aber wirklich? Und noch wichtiger: Wie können sich betroffene Firmen effektiv schützen? Junghans Marketing klärt auf.

Grundsätzlich funktioniert das Geschäft vieler KMU, lokaler Betriebe, Franchise-Standorte und Praxen stets nach einem bewährten Prinzip: professionelle Arbeit, zufriedene Kunden, persönliche Weiterempfehlungen. Online-Bewertungen spielen dabei höchstens eine Nebenrolle. So wurde der Google-Unternehmenseintrag einmal angelegt, danach selten beachtet. Doch genau darin lauern Gefahren, die viele Firmen nicht auf dem Schirm haben. Denn während die reale Leistung konstant bleibt, entsteht online häufig ein verzerrtes Bild – ausgelöst durch einzelne negative Rezensionen, die plötzlich sichtbar werden und dauerhaft präsent bleiben. Besonders kritisch wird es, wenn diese Bewertungen anonym oder unter Pseudonymen erscheinen. So fehlt jede Möglichkeit zur direkten Klärung, während potenzielle Kunden genau diese Einträge vor dem ersten Kontakt wahrnehmen.

Werden die Auswirkungen entsprechender Bewertungen aber langsam spürbar, wächst bei vielen Betrieben die Unsicherheit: Wie groß ist der tatsächliche Schaden? Welche Auswirkungen hat das auf Sichtbarkeit, Anfragen und Umsatz? Junghans Marketing mit Sitz in Osnabrück beschäftigt sich seit über 3,5 Jahren genau mit diesen Fragen. So hat sich das Unternehmen auf den professionellen Umgang mit negativen, anonymen und pseudonymen Bewertungen auf Google, Kununu, Trustpilot sowie weiteren relevanten Plattformen spezialisiert und unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen branchenübergreifend dabei, ihre digitale Reputation zu schützen. Mit persönlicher Betreuung, schnellen Reaktionszeiten und klaren Prozessen zeigt sich hierbei: Es gibt durchaus Wege aus dem digitalen Abseits, wenn die Problematik richtig eingeordnet wird. Worauf es dabei konkret ankommt, erfahren Sie hier.

Einordnung der Problematik: So gefährlich sind negative Bewertungen wirklich

In der Praxis entfalten negative Bewertungen nahezu immer eine deutlich größere Wirkung als viele positive Stimmen zusammen: Sie bleiben langfristig sichtbar, prägen den ersten Eindruck und beeinflussen sowohl Suchergebnisse als auch Kartenansichten nachhaltig. Dennoch gehen viele Betriebe davon aus, einzelne Bewertungen würden keinen spürbaren Unterschied machen oder Plattformen wie Google würden problematische Inhalte automatisch prüfen und entfernen. Ganz der Realität entspricht das aber nicht – im Gegenteil: Meldefunktionen führen häufig nicht zur Löschung, selbst dann nicht, wenn Bewertungen ohne nachvollziehbare Beweise veröffentlicht wurden.

Zusätzlich verschärft sich die Lage, wenn fremde Webseiten oder Blogbeiträge negative Darstellungen aufgreifen und in den Suchergebnissen vor der eigenen Website erscheinen, wissen die Experten von Junghans Marketing. Die wirtschaftlichen Folgen hiervon sind gravierend: Anfragen gehen zurück, Vertrauen geht verloren, noch bevor es zum ersten Gespräch kommt, während Wettbewerber indirekt profitieren. Über den Kundenbereich hinaus wirken sich solche Einträge zudem auch auf die Arbeitgeberattraktivität aus: Negative Bewertungen auf Plattformen wie Kununu können potenzielle Bewerber abschrecken und die Fachkräftegewinnung zusätzlich belasten.

Von der Analyse bis zur Lösung: Wie sich Unternehmen aktiv schützen

Umso wichtiger ist es, das Heft selbst in die Hand zu nehmen und einen wirksamen Schutz vor den Folgen negativer Bewertungen zu etablieren, angefangen bei einer professionellen Analyse aller belastenden Inhalte. Hierbei müssen sämtliche Einträge systematisch erfasst und anschließend strukturiert auf ihre rechtliche Angreifbarkeit geprüft werden. Auf dieser Grundlage lassen sich in aller Regel geeignete Maßnahmen ableiten, die nicht nur einzelne Bewertungen betreffen, sondern die gesamte digitale Außendarstellung berücksichtigen.

Besonders wichtig: Zwar können Unternehmen mit diesen Schritten bereits erste Probleme aus der Welt schaffen. Letztendlich darf es aber nicht bei Einzelmaßnahmen bleiben, denn entscheidend ist vor allem ein nachhaltiger Umgang mit der Online-Reputation, betonen die Experten von Junghans Marketing. Nur die regelmäßige Pflege des Google-Eintrags, eine aktive und transparente Kommunikation nach außen sowie das systematische Sichtbarmachen positiver Kundenstimmen sorgen langfristig für die nötige Stabilität. Wer den Ernst der Lage also einmal erkannt hat, sollte ihn nicht wieder aus dem Blick verlieren und konstant an seiner Außendarstellung arbeiten.

Ratsam ist es dabei auch, sich extern unterstützen zu lassen, da in jedem Fall rechtliche und technische Erfahrung gefragt sind und ein objektiver Blick von außen hilft, Risiken realistisch einzuordnen. Ein wichtiger Vorteil liegt außerdem in der vollständigen Übernahme der Kommunikation und aller notwendigen Prozesse, wodurch interne Ressourcen geschont werden und sich die Unternehmer weiterhin auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Sind auf dieser Basis alle notwendigen Maßnahmen umgesetzt, spiegeln die Suchergebnisse endlich auch die tatsächliche Qualität des Unternehmens wider, Vertrauen entsteht bereits vor dem ersten Kontakt, Betriebe bleiben langfristig handlungsfähig und die digitale Präsenz unterstützt aktiv das eigene Wachstum, statt es zu bremsen.

Original-Content von: Junghans GmbH, übermittelt durch news aktuell