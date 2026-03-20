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Michael Gahler: Ukraine wird Hilfskredit bekommen - trotz Orbáns Veto

Berlin (ots)

Der außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europa-Parlament, Michael Gahler (CDU) erwartet, dass die Ukraine trotz der Blockade Ungarns den zugesagten Unterstützungskredit bekommt.

Offenbar werde an einem Plan B gearbeitet, sagte Gahler am Freitag im rbb24 Inforadio. Er verwies auf eine Äußerung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach dem EU-Gipfel vom Donnerstag: "Frau von der Leyen hat gesagt, dass wir Mittel und Wege finden, die Gelder doch auszuzahlen", so Gahler. Öffentlich darüber spekulieren sollte man zwar nicht, aber "ich gehe auch davon aus, dass die Ukraine und wir jedenfalls nicht an Herrn Orbán scheitern werden".

Gahler sagte, das Verhalten des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán sei "absolut schändlich" und ergänzte: "Orbán wird hoffentlich von seinen eigenen Wählern am 12. April endlich abgewählt".

Das komplette Interview: https://ots.de/lAlW0J

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