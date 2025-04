rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Prien (CDU): Klimaschutzziele realistischer angehen

Berlin (ots)

Die CDU wehrt sich gegen Kritik von den Grünen, den Klimaschutz im neuen Koalitionsvertrag zu vernachlässigen.

Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Karin Prien hat im rbb24 Inforadio am Freitag gesagt, die neue Bundesregierung bekenne sich wie zuvor die Grünen in der Ampel-Regierung zu den Klimaschutzzielen. Man gehe nur einen anderen Weg.

"Wir haben ja in den letzten dreieinhalb Jahren erlebt, wie Pathos am Ende an der Realität zerschellt. Wir haben einen realistischeren, einen marktwirtschaftlicheren und auch einen internationaleren Ansatz gewählt. Wir werden das mit unseren europäischen Partnern gemeinsam verfolgen. Aber uns geht es eben auch darum, die Menschen dabei mitzunehmen, unseren Wohlstand nicht zu gefährden, ein klares Zeichen auch gegen die Deindustrialisierung unseres Landes zu setzen und realistisch an die Themen heranzugehen. Wolkenkuckucksheim ist letztlich kein erfolgreiches Politikkonzept gewesen."

Das gesamte Interview können Sie hier hören: https://ots.de/mHANym

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell