Host-Wechsel beim NDR Info Podcast "Streitkräfte und Strategien": Stefan Niemann wird Nachfolger von Carsten Schmiester

Einer der größten Podcasts zu Sicherheitspolitik in Deutschland bekommt einen neuen Host: Stefan Niemann verstärkt zum 1. April 2025 das Team des NDR Info Podcasts "Streitkräfte und Strategien". Er wird Nachfolger von Carsten Schmiester, der das Format über drei Jahre lang geprägt hat. Schmiester war seit dem Überfall Russlands auf die gesamte Ukraine am 24. Februar 2022 am Mikrofon und geht nun in den Ruhestand.

"Streitkräfte und Strategien" gehört mit teilweise über einer Million Zugriffe pro Monat zu den erfolgreichsten Politik- und Nachrichtenpodcasts der ARD. "Gerade in dieser Zeit, in der außen- und sicherheitspolitisch kaum ein Stein auf dem anderen bleibt, ist 'Streitkräfte und Strategien' mit seiner ruhigen, kenntnisreichen Einordnung für so viele Menschen eine wichtige Konstante", so NDR-Chefredakteur Adrian Feuerbacher. "Carsten Schmiester hat mit seiner Fähigkeit, Sicherheitspolitik in einer oft erschreckenden Weltlage verständlich und zugewandt zu erklären, Maßstäbe gesetzt - und Stefan Niemann ist ein idealer Nachfolger!"

Niemann war 16 Jahre lang Teil des Auslandskorrespondentennetzes der ARD. Von 2012 bis 2020 berichtete er als USA-Korrespondent, von 1997 bis 2004 als China-Korrespondent. "Bei diesem erfolgreichen Podcast mitzuwirken und die renommierte Marke 'Streitkräfte und Strategien' weiterzuentwickeln, ist für mich willkommene Chance und Herausforderung zugleich - gerade in Zeiten, in denen Sicherheitspolitik mehr denn je gut erklärt und eingeordnet werden muss", sagt Niemann. "Carsten Schmiester hinterlässt große Fußstapfen. Er besticht nicht nur durch fachliche Exzellenz, sondern auch durch seine Gabe, Hörerinnen und Hörer emotional abzuholen. Wir haben ein starkes Team, das für diesen Podcast arbeitet. Darauf freue ich mich."

Auch Anna Engelke, stellvertretende Chefredakteurin des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin, moderiert regelmäßig Folgen von "Streitkräfte und Strategien". Als weitere Hosts sind Astrid Corall sowie Kai Küstner für das Format tätig. Astrid Corall hat sich als Korrespondentin in Brüssel mit Sicherheitspolitik befasst. Kai Küstner hat als ARD-Südasien-Korrespondent vor allem aus und über Afghanistan berichtet und war anschließend im ARD-Studio Brüssel für die NATO zuständig. Das Team arbeitet eng mit ARD-Korrespondentin Rebecca Barth und ihrem Kollegen Vassili Golod im Studio Kiew zusammen. Namhafte Politikerinnen und Politiker von der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas bis zum Verteidigungsminister Boris Pistorius sowie sicherheitspolitische Expertinnen und Experten aus Europa und den USA waren bereits bei "Streitkräfte und Strategien" zu Gast.

Die erste Folge von "Streitkräfte und Strategien" mit Stefan Niemann ist ab Dienstag, 1. April, verfügbar. Der NDR Info Podcast erscheint wöchentlich, dienstags und freitags, ab 16:30 Uhr in der ARD Audiothek sowie auf weiteren Podcast-Plattformen und läuft an diesen Tagen um 18:05 Uhr im Radioprogramm von NDR Info.

Stefan Niemann steht für Interviews zu seiner journalistischen Arbeit in den USA und China sowie zu seiner Verbindung zur Bundeswehr und zur strategischen Weiterentwicklung des Podcasts "Streitkräfte und Strategien" gerne zur Verfügung. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an presse@ndr.de.

