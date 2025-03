NDR Norddeutscher Rundfunk

Höllentrip in das Innere einer Ehe: NDR Kultur Hörspiel "Taormina"

Ein letzter Versuch, die zerbrechende Ehe zu retten, führt Melvil und Luisa auf eine erholsame Reise nach Sizilien. Doch aus dem Traumurlaub wird ein Höllentrip, als ein verheerender Unfall jene Reise überschattet. Diese aufregende und düstere Geschichte basiert auf Yves Raveys Roman "Taormina", der 2023 veröffentlicht wurde und nun vom NDR in ein packendes Hörspiel adaptiert wurde - ab sofort in der ARD Audiothek und am 6. April um 19.00 Uhr im Radioprogramm von NDR Kultur.

Ein Unfall und seine düsteren Konsequenzen

Melvil und Luisa haben gerade Sizilien erreicht, als ihre kriselnde Ehe bereits vor enormen Herausforderungen steht. Ein Seitensprung hat tiefe Wunden hinterlassen, und der Urlaub soll diese heilen. Doch die Reise nimmt eine katastrophale Wendung, als Melvil sich entscheidet, eine abgelegene Straße zu nehmen, um Luisa einen Strandbesuch zu ermöglichen. Ein Kind aus einem Camp für Geflüchtete wird angefahren - und Melvil fährt weiter, ohne anzuhalten. Die Frage der Moral und das verzweifelte Suchen nach einem Ausweg lassen ein Netz aus Lügen und Vertuschungen entstehen.

Improvisierte Eheszenen im Hörspielstudio

Unter der Regie von Wolfgang Seesko bekommen die streitenden Eheleute, gespielt von Oliver Wnuk und Odine Johne, eine beeindruckende Tiefe. Die beiden Darsteller erzeugen intensive Momente durch improvisierte Dialoge, die die Spannungen und emotionalen Höhen und Tiefen der Figuren spürbar machen. Schauspielerin Odine Johne beschreibt die Herausforderung so: "Ich mag es total gerne, vor allem wenn man es schafft, sich nicht so in die Breite auszudehnen und ganz viel zu sagen, sondern kurze Sätze sagen und sich zuzuhören. Das finde ich so das Schwerste, dass man das kondensiert und nicht ewig labert."

Eine perfide Erpressung

Die Entscheidung, den Unfall zu vertuschen und den Schaden heimlich reparieren zu lassen, führt das Paar in eine gefährliche Lage. Die Werkstatt nutzt die Situation aus, fordert mehr Geld und bedroht das Paar mit der Polizei. Melvils verzweifelter Versuch, sich und Luisa zu schützen, gerät außer Kontrolle. Schauspieler Oliver Wnuk beschreibt seine Figur Melvil treffend: "In erster Linie will er sich schützen, will überleben. Sein Ego ist wahrscheinlich ganz weit vor seinem Bewusstsein, und das möchte er schützen."

Gesellschaftliche Dimension und moralische Reflexion

Yves Raveys Roman noir entlarvt den Egoismus und die moralische Fragwürdigkeit inmitten weltweiter Krisen. Das NDR Kultur Hörspiel zeigt nicht nur die persönliche Tragödie einer dysfunktionalen Ehe, sondern erweckt auch eine tiefere gesellschaftliche Metaphorik zum Leben. Odine Johne beleuchtet diese Aspekte: "Natürlich haben wir selber keine Geflüchteten angefahren, das ist nochmal was anderes... Aber in der Metapher passiert es natürlich: wir leben weiter, auch wenn wir wissen, dass Menschen ertrinken."

Zum Cast gehören neben Odine Johne und Oliver Wnuk auch Anna Caterina Fadda (Rosa), Giovanni Funiati (Roberto), Claudio Caiolo (Michelini), Emilio Castoldi (Lebensmittelhändler) und André Szymanski (Dacosta). Die Dramaturgie und Redaktion im NDR hatte Susanne Birkner.

