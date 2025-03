NDR Norddeutscher Rundfunk

Neue Folgen der NDR Doku-Serie "Bin ich schön?"

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die Doku-Serie "Bin ich schön?" über Schönheitseingriffe, Körperbilder und Selbstoptimierung ist zurück - mit neuen, ganz persönlichen Geschichten. Die Doku begleitet in der neuen Staffel vier Frauen über mehrere Monate auf dem Weg zu ihrer persönlichen Schönheit - mit emotionalen Hochs und Tiefs. Macht eine Beauty-OP wirklich schöner und glücklicher? Was steckt hinter dem Wunsch nach makellosem Aussehen? Mit diesen Fragen setzt sich die Serie auch im zweiten Teil weiter kritisch und zeitgemäß auseinander.

Sendehinweis: "Bin ich schön? 2" ist ab dem 27. März in der ARD Mediathek abrufbar und läuft am 31. März und 7. April um 21:00 Uhr im NDR Fernsehen.

Die Protagonistinnen und ihr persönlicher Weg

Die zweifache Mutter Caroline lässt sich Bauch und Brüste korrigieren, nachdem sie mit dem Ergebnis ihrer ersten Operation einfach nur unglücklich war. Transfrau Marie möchte in Marbella endlich ihr Gesicht feminisieren lassen - Stirn und Kinn werden abgeschliffen. Und Sona kämpft gegen ihr Übergewicht mit einer Abnehmspritze.

Für Giusy wird ihr jahrelang hart ersparter Traum wahr: Sie fliegt in die Türkei für eine Nasenkorrektur: "Ein komisches Bauchgefühl, so ein Kribbeln und man denkt, man hofft, dass jetzt alles gut geht. Dass die Anästhesie, dass alles läuft und dass die OP komplikationsfrei läuft. [...] So lange gewünscht, geplant, erspart..."

Zwei Drittel der Frauen sind unzufrieden mit dem eigenen Körper - Expertinnen ordnen ein

Content Creatorin Sophia Thiel ist durch Social Media in einen Kreislauf aus Abnehmen, Bodybuilding und Essanfällen geraten, wie sie erzählt: "Ich habe sehr schnell gemerkt: Okay, alles Gute passiert mir, wenn ich abnehme und Leistung erbringe. Und wenn ich das nicht tue, dann bin ich nicht liebenswert oder gut genug."

Psychologin Dr. Julia Tanck und Dr. Michaela Montanari (Vorständin der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie) geben in der Doku-Serie Fakten und Einordnungen rund um Nutzen und Gefahren von Schönheitseingriffen und die Balance zwischen Leidensdruck und Schönheitswahn.

Dr. Julia Tanck: "Man kann sagen, dass etwa zwei Drittel der Frauen mal mehr, mal weniger unzufrieden mit dem eigenen Körper sind. Das heißt, es ist nicht die Ausnahme in unserer Gesellschaft - sondern die Regel."

"Bin ich schön? 2" ist ab dem 27. März in der ARD Mediathek abrufbar und läuft am 31. März und 7. April um 21:00 Uhr im NDR Fernsehen. Die Doku ist eine Produktion von DRIVE beta im Auftrag des NDR. Redaktionell verantwortlich sind Sara Rainer-Esderts und Sonja Pölig von ARD Gesund.

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell