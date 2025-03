NDR Norddeutscher Rundfunk

Deutscher Hörbuchpreis 2025: NDR Kultur Hörspiel "DSCHINNS" ausgezeichnet

Hamburg (ots)

Die NDR Kultur Hörspieladaption von Fatma Aydemirs Familienroman "DSCHINNS" ist in der Kategorie "Bestes Hörspiel" mit dem Deutschen Hörbuchpreis 2025 ausgezeichnet worden. Regisseur Florian Fischer, der den Stoff basierend auf einer Theaterfassung von Selen Kara für NDR Kultur einrichtete, nahm den Preis im Rahmen einer Live-Radioshow von WDR 5 entgegen.

In der Begründung der Jury heißt es: "'DSCHINNS' verschafft Ungehörtem und Unerhörtem einen großen Auftritt - durch das Spiel eines hervorragenden Sprecherensembles in der subtilen und klugen Inszenierung von Florian Fischer und durch die künstlerisch überzeugende Soundkulisse, komponiert von Schneider TM, dessen Klänge hier Welten erschaffen. Zusammen mit dem Dschinn in dieser Geschichte wandern wir durch die Seelenräume der einzelnen Familienmitglieder der deutsch-kurdischen Familie Yilmaz , die sich mit ihren so unterschiedlichen und doch ähnlichen Sehnsüchten, Verstrickungen und schmerzhaften Erfahrungen in unsere Herzen spielen und dabei zutiefst Menschliches offenbaren.

Diese berührende Geschichte vergegenwärtigt beispielhaft das Schicksal von Millionen in die Bundesrepublik immigrierten Familien in der ganzen Bandbreite zwischen gelungener Integration und fortbestehender kultureller Zerrissenheit, Erfolgsgeschichte und Tragödie."

Florian Fischer folgte bei der Hörspieleinrichtung der präzisen Theaterfassung von Selen Kara, öffnete sie an zentralen Momenten wieder und reintegrierte Textstellen aus dem Roman sowie O-Ton-Material. Es spielen in den Hauptrollen Siir Eloglu als "Dschinn", Vedat Erincin als "Hüseyin", Aysima Ergün als "Sevda", Caner Sunar als "Ümit", Hassan Akkouch als "Hakan", Soma Pysall als "Peri", Lilay Huser als "Emine" sowie Lukas von Horbatschewsky als "Ciwan". Die Komposition stammt von Schneider TM (Dirk Dresselhaus), die technische Realisation erfolgte durch Christian Alpen und Sebastian Ohm und die Besetzung übernahmen Dagmar Titz und Marc Zippel. Die Dramaturgie und Redaktion im NDR lag bei Michael Becker.

Fatma Aydemirs im Jahr 2022 veröffentlichter deutsch-kurdischer Generationenroman "DSCHINNS" stand auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis und wurde mit dem Preis der Literatour Nord ausgezeichnet. Der Roman wurde u. a. ins Arabische, Bosnische, Englische, Finnische, Französische, Italienische, Kroatische, Polnische, Spanische übersetzt. Aydemir zählt zu den wichtigsten Stimmen der deutschen Literaturlandschaft. Im September 2023 erschien erstmals das Literaturmagazin "Delfi", welches sie mitgegründet hat und mit herausgibt.

Preisträger Florian Fischer wurde in Altötting geboren. Nach einem Studium der Geschichtswissenschaften und Anglistik studierte er Regie an der Otto-Falckenberg Schule in München. Seine Arbeit ist von großer Formenvielfalt geprägt. Kunstkopf-Hörstücke, Dramaturgie, dramatische Texte/Schreiben, Theater, Performance, Ausstellungen und seit neuestem auch das Hörspiel. Er kuratierte für das Festival Radikal Jung. In seinen Regiearbeiten interessieren ihn experimentelle Räume und anspruchsvoller Mainstream gleichermaßen.

NDR Kultur veröffentlichte das Hörspiel in einem Podcast mit sechs Kapiteln in der ARD Audiothek, wo die preisgekrönte Produktion weiterhin kostenlos abrufbar ist: https://1.ard.de/dschinns

