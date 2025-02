rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Bartsch (Linke): "Wollen eine Alternative zu der herrschenden Politik sein"

Der Linken-Bundestagsabgeordnete Dietmar Bartsch will mit der Oppositionsarbeit die hinzugewonnen Wähler länger an die Partei binden.

Im rbb24 Inforadio sagte er am Montag: "Wir wollen eine Alternative zu der herrschenden Politik sein." Er sei sehr gespannt, wie eine neue Regierungsbildung aussehen werde: "Vor allem, was es dann substantiell gibt. Gibt es wirklich einen Wechsel? Werden die Probleme wirklich angegangen? Oder gibt es Verwalten eines Zustandes? Das kann nicht das Ziel sein."

Die Linke werde der Regierung nicht nur auf die Finger schauen, sondern auch wie in der Vergangenheit eigene Angebote machen, so Bartsch. "Wir haben konkrete Hilfe angeboten mit Mietenrechner und so weiter."

Eine Herkulesaufgabe werde sein, die Menschen, die zur Linken gekommen sind, zu motivieren und zu binden. "Und vor allem neue gewinnen", so Bartsch.

