Schauspielerin Gesine Cukrowski mag es vulgär!

Sie zählt seit Anfang der 90er Jahre zu den bekanntesten Gesichtern im Deutschen Fernsehen. Am Montagabend feiert Gesine Cukrowski Premiere im Berliner Renaissance Theater in der Komödie "Die Weihnachtsfeier-in der Filiale brennt noch Licht!" In dem aktuellen Stück spielt sie die toughe Filialleiterin Brigitte Müller, die, so Cukrowski wörtlich, "auf der Weihnachtsfeier dem Punch sehr zugeneigt ist und im Laufe des Abends immer mehr ins Vulgäre abrutscht! "

Auf rbb 88.8, der Berliner Landeswelle des rbb räumte sie ein, damit eine Rolle sie überhaupt interessiere, dürfe sie nicht zu viel mit ihr persönlich zu tun haben:

"Wir werden ja oft nach Typ besetzt und so wie ich aussehe, bekomme ich meistens die "höhere Töchter-Rollen". Dabei kann ich noch viel mehr! In diesem Stück hier darf ich endlich mal was ganz anderes spielen. Meine Rolle hat etwas sehr Vulgäres und das finde ich großartig!"

Die gebürtige Berlinerin gestand außerdem, dass sie vor Premieren noch immer sehr aufgeregt ist:

"Das Lampenfieber ist schrecklich und es wird mit den Jahren auch nicht besser! Man gewöhnt sich nie daran. Das Premierenpublikum besteht ja immer aus Familie, Freunden aber eben auch aus Kollegen und Kritikern. Die Stimmung ist da immer sehr aufgeladen und ich bin froh, wenn die Premiere vorbei ist!"

In der Sendung 100% Promi sagte sie außerdem, dass die Aufregung mitnichten schon beim berühmten ersten Schritt auf die Bühne vorbei ist: "Meistens lässt die Aufregung erst sehr viel später nach. Bei dieser Produktion wird Karaoke gesungen und Aufregung legt sich ja immer auf die Stimme. Das macht unser Singen auf der Bühne nicht schöner, aber da müssen die Premierengäste leider durch!"

Die weihnachtliche Stimmung in dem aktuellen Stück macht der Schauspielerin Vorfreude aufs Fest mit den ganzen besonderen Gerüchen und dem Weihnachtsbaum, der bei ihr knallbunt ist, mit großen Kugeln und verrücktem Baumschmuck.

Ab 20. November steht Gesine Cukrowski auf der Bühne des Berliner Renaissance Theaters in der Komödie "Die Weihnachtsfeier-in der Filiale brennt noch Licht!"

