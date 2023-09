Helmar Rendez in den Verwaltungsrat des rbb gewählt

Berlin (ots) - Am kommenden Sonntag (1.10.) feiert Berlins früherer Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit seinen 70. Geburtstag. In der Sendung "Guten Morgen Berlin" auf rbb88.8, der Landeswelle vom Rundfunk Berlin Brandenburg, zog Wowereit am Mittwoch Bilanz. Angesprochen auf seinen legendären Satz "Ich bin schwul und das ist auch gut so" sagte er, dass sich da in den vergangenen Jahren einiges verändert habe. Er ...

