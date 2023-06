rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb: Vernau nicht zukünftige Intendantin

Berlin (ots)

rbb-Interimsintendantin Katrin Vernau wird nicht zukünftige Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb). Der Rundfunkrat lehnte am Donnerstag einen Antrag ab, ihre Bewerbung dafür nachträglich zuzulassen. Vernau hatte sich zuvor nicht offiziell beworben.

Am Donnerstagabend stellen sich die Kandidierenden für den künftigen Intendantenposten des rbb vor. Die sechsköpfige Findungskommission hatte sich zunächst auf drei Kandidatinnen festgelegt: Die frühere Regierungssprecherin und Journalistin Ulrike Demmer, die Chefredakteurin Digitales von ARD aktuell, Juliane Leopold, und Heide Baumann, ehemalige Managerin bei Microsoft und Vodafone. Nach zwischenzeitlichen Differenzen in der Findungskommission ist jetzt auch Jan Weyrauch wieder im Rennen, bisher Programmdirektor bei RadioBremen, der in den 90er Jahren das rbb-Jugendradio Fritz mit aufgebaut hatte.

Die neue Intendantin oder der neue Intendant soll am 16. Juni vom Rundfunkrat gewählt werden.

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell