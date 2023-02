SAT.1

Der Mittwochabend in SAT.1 bleibt süß: Die neue Show "The sweet Taste" startet am 22. Februar

Vom goldenen Cupcake zum süßen Löffel! Nach dem Erfolg von "Das große Promibacken" lädt SAT.1 ab dem 22. Februar mittwochs um 20:15 Uhr zum Dessert: Wer sahnt in der neuen SAT.1-Kochshow "The sweet Taste" ab? Die 20-jährige Charlotte aus Tutzing tauscht Skalpell gegen Rührbesen. Bei "The sweet Taste" möchte die Medizinstudentin zeigen, dass sie filigran arbeiten und locker wie Eischnee mit Profiköch:innen mithalten kann. Sie tritt gegen Konditorin Anne aus Regensburg an, die als großer "The Taste"-Fan immer auf eine Dessertstaffel gewartet hat. Die 24-Jährige ist eine Kämpfernatur: "Wenn ich etwas will, dann schaffe ich das auch." Auch Steve, Operationstechnischer Assistent aus Dresden, wittert seine Chance. Der 36-Jährige hat 2020 schon kulinarische TV-Erfahrung bei "Das große Backen" gesammelt und durfte im Anschluss ein Praktikum im Züricher Zwei-Sterne-Restaurant "The Restaurant" bei Star-Patissier Christian Hümbs machen.

Gemeinsam mit acht weiteren Hobby- und Profiköch:innen kämpfen sie um einen Platz in den Teams von Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin und kredenzen Verlockungen wie knackig frittierten Rhabarber, zartes Erdbeer-Tiramisu oder fluffige Zitronen-Mousse.

Das Cremetüpfelchen auf dem Löffel! Die neue SAT.1-Kochshow "The sweet Taste" stellt Kandidat:innen, Coaches und Gastjuroren ab 22. Februar 2023 in drei Folgen vor süße Herausforderungen: großartige Desserts auf kleinen Löffeln. Angelina Kirsch moderiert die Show, und dies sind die Gastjuroren und ihre Aufgaben:

22.2.2023: Johann Lafer: "Besondere Aromen-Kombinationen: frisch und fruchtig"

1.3.2023: Roland Trettl: "Süße Grüße aus aller Welt"

8.3.2023: Christian Hümbs: "Das Schokodessert eures Lebens"

"The sweet Taste": 3 Folgen ab 22. Februar 2023 mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

"The sweet Taste" ist eine Produktion der Redseven Entertainment GmbH im Auftrag von SAT.1.

