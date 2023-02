SAT.1

Erfolgreich gebacken: 4,03 Millionen Zuschauer:innen sehen "Das große Promibacken"-Finale in SAT.1

Kai Schumann holt den Goldenen Cupcake 2023

"Ich bin überwältigt! Das hätte ich mir nicht träumen lassen", freut sich Schauspieler Kai Schumann, der beste Promi-Hobby-Bäcker 2023. Das Finale von "Das große Promibacken" erzielt am Mittwochabend sehr gute 8,1 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Relevanzzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt sehen 4,03 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite Z. ab 3 J.) Deutschlands beliebteste Backshow.

Das erste Männerfinale wurde zum Topf-an-Topf-Backen zwischen Jochen Schropp, Philipp Boy und Kai Schumann: Mit nur einem Punkt Vorsprung in der alles entscheidenden Aufgabe sicherte sich Kai Schumann mit seiner zweistöckigen veganen Torte im Ballon-Look den Goldenen Cupcake und 10.000 für einen guten Zweck. Der stolze Gewinner: "Ich bin so froh, dass ich zeigen konnte, dass veganes Backen lecker und auf höchstem Niveau gelingen kann. Die 10.000 Euro gehen an den Verein Noluthando. Der Verein bildet in Südafrikas Townships Erzieherinnen aus und sorgt dafür, dass die Kinder aus den Townships in Schulen gehen können."

Der Mittwochabend in SAT.1 bleibt süß: Am 22. Februar 2023, um 20:15 Uhr, startet "The sweet Taste" mit großartigen Desserts auf kleinen Löffeln.

