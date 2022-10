hayu

Großes Comeback: Hayu launcht Spin-off-Serie Below Deck Adventure und The Real Housewives of Beverly Hills kehren mit einer Reunion zurück

München

Im neuen Spin-off der Emmy-Award-nominierten Serie Below Deck hält Kapitän Kerry Titheradge die Crew der Motoryacht Mercury auf Kurs, während sie durch die gefährlich engen und atemberaubenden Fjorde in den Meeren Norwegens segeln. Below Deck Adventure ist ab dem 2. November auf Hayu verfügbar.

Die Passagiere durchleben spannende Momente mit Gleitschirmfliegen, Höhlenerforschen und extremen Hubschrauberflügen. Aufgeregte Chartergäste gehen für ein unvergessliches Erlebnis in den malerischen Landschaften voller Wikinger-Geschichte an ihre Grenzen. Die Crew bemüht sich währenddessen, ihre Gäste zufriedenzustellen, doch das gelingt nicht ganz ohne Dramen. Innerhalb der Besatzung spitzen sich die Konflikte zu, was die Situation an Bord schnell hitzig werden lässt. Schaffen es die "Yachties", den Herausforderungen an Deck Stand zu halten?

Mit an Bord: Kapitän Kerry Titheradge, Küchenchef Jess Condy, Bootsmann Lewis Lupton, Chefkoch Faye Clarke, die Stewardessen Kasie Faddah und Oriana Schneps sowie die Deckhelfer Kyle Dickard, Michael Gilman und Nathan Morely.

Mit noch mehr Reality-Drama geht es weiter: The Real Housewives of Beverly Hills bieten ein spannendes Wiedersehen

Gastgeber Andy Cohen trifft auf Kyle Richards, Lisa Rinna, Erika Jayne, Dorit Kemsley, Garcelle Beauvais, Sutton Stracke, Crystal Kung Minkoff, Diana Jenkins und Freundin Kathy Hilton, um die emotionsgeladene Staffel 12 Revue passieren zu lassen. Das Wiedersehen ist ab dem 13. Oktober auf Hayu verfügbar.

Reunion Teil 1 ab dem 13. Oktober: Ein besonderer Gast überrascht die Damen von Beverly Hills

Ein besonderer Gast überrascht die Damen von Beverly Hills Reunion Teil 2 ab dem 20. Oktober: Zerbrochene Freundschaften und eine Tequila-Verkostung bestimmen hier das Wiedersehen

Zerbrochene Freundschaften und eine Tequila-Verkostung bestimmen hier das Wiedersehen Reunion Teil 3 ab dem 27. Otkober: Hitzige Diskussionen und Familiendramen - erfahre, wie das Wiedersehen der Damen endet

Deutsche Reality-Fans können Hayu 7 Tage lang kostenlos testen und anschließend sofort für EUR 4,99 pro Monat abonnieren. Zahlreiche Sendungen und Episoden können heruntergeladen und unterwegs angesehen werden. Das Reality-TV-Programm inkludiert alle bisher erhältlichen sowie die neuesten Folgen von The Real Housewives, Below Deck oder Million Dollar Listing. Das Beste: Hayu veröffentlicht die meisten Shows zeitgleich mit der Erstausstrahlung in den USA - Spoiler gehören somit der Vergangenheit an.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hayu.com.

