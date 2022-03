KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Dein Song - Das Finale": Wer wird "Songwriter*in des Jahres" 2022?

Yvonne Catterfeld, Jeanette Biedermann, "Deine Freunde", Mario Novembre, Leony, ELI, Knappe und Duncan Laurence als Musikpat*innen

Sieben junge Songwriter*innen und ein Songwriting-Duo haben es geschafft: Sie stehen im großen "Dein Song"-Finale, das am Freitag, dem 11. März um 19:05 Uhr live aus den Studios des "Media City Atelier" in Leipzig übertragen wird. Zu sehen ist die Live-Show bei KiKA, auf kika.de, zdftivi.de sowie in der ZDFtivi-App und im Anschluss im KiKA-Player.

Über 16 Doku-Folgen durften die KiKA-Fans die musikalische Reise der Nachwuchskomponist*innen bei "Dein Song" begleiten und ihnen bei der Weiterentwicklung ihrer Kompositionen über die Schulter schauen. Jetzt ist das große Ziel am Ende der 14. Staffel zum Greifen nah: Wer erhält den größten Zuspruch beim Voting und darf sich am Ende des Finalshowabends "Songwriter*in des Jahres" 2022 nennen? Als Preise warten die begehrte "Dein Song"-Trophäe und eine Talentförderung in Höhe von 5.000 Euro.

Das Moderations-Duo Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich begrüßt alle Fans zu einer Finalshow mit vielen musikalischen Highlights, kreativen Songwriter*innen und prominenten Gästen. So konnten auch in diesem Jahr mit Schauspielerin und Sängerin Yvonne Catterfeld, Sängerin Jeanette Biedermann, der Musikgruppe "Deine Freunde", Sänger und Schauspieler Mario Novembre, Popsängerin Leony, den Singer-Songwritern ELI und Knappe sowie dem niederländischen Musiker Duncan Laurence angesagte Stars als Musikpat*innen gewonnen werden.

Zusammen mit den Finalist*innen arbeiteten die Musikpat*innen im Tonstudio an den Songs und bereiteten die Talente auf den gemeinsamen Auftritt im Finale vor. "Das Einzigartige bei 'Dein Song' ist, dass hier das Songwriting die Grundlage bietet. Wenn jemand Songs schreibt, macht das den Künstler unverwechselbar", betont Patin Yvonne Catterfeld die besondere "Dein Song"-Philosophie. Auch Popsängerin Leony schwärmt von der Zusammenarbeit mit den Songwriter*innen: "Ich finde es sehr wichtig, junge Talente an die Hand zu nehmen und ihnen ein paar Tipps und Erfahrungen mitzugeben. Es ist schön zu wissen, dass es viele junge Menschen gibt, die ihrem Traum nachgehen wollen."

Die Finalist*innen mit ihren Songs und Musikpat*innen:

Anton (12) und Fabian (13) aus Garbsen und "Deine Freunde" mit "Bringt doch nichts"

und "Deine Freunde" mit "Bringt doch nichts" Emilia (12) aus Rostock und Leony mit "Outside And Inside"

und Leony mit Jamie (17) aus Köln und Mario Novembre mit "Bei dir"

und Mario Novembre mit "Bei dir" Jonathan (16) aus Hermaringen und Knappe mit "Immer, wenn du einsam bist"

und Knappe mit "Immer, wenn du einsam bist" Linnea May (15) aus Bad Vilbel und Jeanette Biedermann mit "Our Story"

und Jeanette Biedermann mit "Our Story" Malik (19) aus Bielefeld und Duncan Laurence mit "I`ll Run"

und Duncan Laurence mit "I`ll Run" Moritz (15) aus Göttingen und ELI mit "Too Far Away"

und ELI mit "Too Far Away" Rona (17) aus Erfurt und Yvonne Catterfeld mit "Alone"

Auch die "Dein Song"-Jury mit Musiker Angelo Kelly, Singer-Songwriterin LOTTE, "Tonbandgerät"-Frontmann Ole Specht und "Juli"-Sängerin Eva Briegel wird an diesem Abend mitfiebern und die Entwicklung der Songs wertschätzen. "Es ist immer wieder faszinierend, was für unglaubliche, junge Talente das Land zu bieten hat. Es gibt mir Hoffnung und inspiriert auch mich als Songwriter, an meinem Handwerk weiterzuarbeiten", sagt Angelo Kelly mit Blick auf das große Potenzial bei den Nachwuchskomponist*innen.

Die Entscheidung, wer "Songwriter*in des Jahres" 2022 wird, fällt aber allein das Publikum zu Hause: Per Telefon und online über kika.de stimmen sie über ihre Favoritin und ihren Favoriten ab

Besonders freuen können sich die "Dein Song"-Fans auf Lina, die "Dein Song"-Gewinnerin von 2013: Sie wird als Showact mit ihrem aktuellen Song "Wasser" für einen weiteren stimmungsvollen Höhepunkt sorgen.

Auch die Gewinnerin 2021, Sarah ("Leise Worte werden laut"), ist zu Gast. Sie erhielt ihre erste Auftragskomposition nach dem Wettbewerb "Dein Song" und schrieb den Titelsong für die neue Staffel der beliebten "Jungs-WG", demnächst bei KiKA. Die neuen WG-Jungs-Protagonisten begleiten Sarah zur Finalshow. Für die 5 Jungs ist es der erste, gemeinsame Auftritt im TV.

Alle "Dein Song"-Folgen sind jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player, sowie auf den Kinderseiten der ZDFmediathek und der ZDFtivi-App abrufbar.

Weitere Informationen zur neuen Staffel von "Dein Song" finden auf kika.de und auf kommunikation.kika.de.

"Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF für die Doku-Reihe und die Final-Show sind Gordana Großmann und Corinna Loos.Regie der Finalshow: Ladislaus Kiraly. Buch: Dieter Ochs.

