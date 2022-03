Matthias Blattmann, Autor

Vom Tanzlehrer zum Autor - Buch "Sie verlassen nun die Komfortzone" erscheint am kommenden Montag, 14.03.2022

Erfahrungen auf der Tanzfläche lassen sich meist schwer in Worte fassen. Autor Matthias Blattmann hat es in seinem Buch "Sie verlassen nun die Komfortzone" geschafft: Der Tanzlehrer und Geschäftsführer von mittlerweile vier Unternehmen mit Schwerpunkt Tanzen und Events, will ermutigen, sich selbst besser kennenzulernen und neu zu orientieren. Der Freiburger bietet durch sein berufliches Leben und persönliche Erfahrungen Anregungen und Tipps an, wie man selbst diese besondere Zeit, in der Krisen Selbstverständliches infrage stellen, gut nutzen kann, um sich weiterzuentwickeln.

Was hält uns auf, unsere Potentiale auf ein neues Niveau zu heben? Was könnte uns anregen, die eigene Komfortzone immer wieder auf ein Neues zu verlassen? Unternehmer Matthias Blattmann liefert in seinem Buch 92 Tipps und Impulse, wie innere Blockaden und Routinen überwunden und dem eigenen Lebens-Rhythmus wieder nachhaltig Schwung verliehen werden kann.

Denn nach über 24 Monaten Pandemie haben sich unsere Gewohnheiten und unser Denken stark verändert - ja zwangsläufig verändern müssen. Was haben diese zwei Jahre mit uns und unserer Motivation, unserer Lust auf Neues, Wagnisse und Grenzerfahrungen gemacht? Als die Meidung von Kontakten zur Maxime und das Homeoffice zum Lebensmittelpunkt des privaten wie beruflichen Geschehens wurde, haben sich viele Menschen in ihre sogenannte Komfortzone zurückgezogen. Doch wir Menschen sind Herdentiere und benötigen als solche Gesellschaft und Herausforderungen, um uns weiterentwickeln und Ängste überwinden zu können. Haben wir heute verlernt, uns außerhalb unserer Komfortzone zu bewegen?

Wie man es schafft, im Beruf wie im Leben erfolgreich zu sein und wie es gelingt, die eigenen Grenzen zu überschreiten und sich selbst dabei besser kennenzulernen, hat der Unternehmer Matthias Blattmann selbst erfahren: Ihm ist es gelungen, die Freiburger Tanzschule Gutmann von einem Einmannbetrieb in ein florierendes Event- und Medienunternehmen mit über 200 Mitarbeitenden zu verwandeln. Er weiß aus eigener Erfahrung um die Stolpersteine auf dem Weg zum Erfolg und zeigt anschaulich auf, wie innere Blockaden und Routinen überwunden und unsere Gehirnstrukturen besser genutzt werden können. In seinem Buch hat er hilfreiche Tipps zusammengetragen, wie wir unseren eigenen Lebens-Rhythmus finden können, um wieder voller Neugierde und Tatkraft in die Zukunft zu blicken.

Das Buch "Sie verlassen nun die Komfortzone" ist im Herder-Verlag erschienen und kostet 20 Euro, ISBN: 978-3-451-60114-9. Weitere Informationen zu Buch und Autor sind zu finden unter www.matthias-blattmann.de.

Matthias Blattmann, geb. 1972, ist Gründer und Unternehmer mit Schwerpunkt Tanzen und Events. Blattmann ist Geschäftsführer der Tanzschule Gutmann und Tanzloft, von Gutmann Events sowie der Black Forest Bar Academy. 2017 war er Gewinner des Freiburger Entrepreneurpreises.

