rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Niedersachsens Umwelt- und Energieminister Lies gegen AKW-Laufzeitverlängerung

Berlin (ots)

Der niedersächsische Umwelt- und Energieminister, Olaf Lies (SPD), hat sich gegen eine mögliche Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken ausgesprochen.

In der Debatte über die Energie-Sicherheit in Deutschland forderte Lies, der derzeit Vorsitzender der Länder-Energieminister-Runde ist, am Donnerstagmorgen im rbb24 Inforadio eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema. "Ich würde mir wünschen, dass wir aus dieser Ideologie-Frage (...) zu einer echten Sachfrage kommen. Wir haben eigentlich ein Gas-Problem und kein Strom-Problem. Und das Strom-Problem lösen wir übergangsweise mit mehr Kohle-Strom. Und wir müssen es mittelfristig - also so schnell wie möglich - lösen, mit dem Ausbau der Erneuerbaren."

Lies hält die Frage einer AKW-Laufzeitverlängerung für politisch motiviert. Politiker aus der Union hatten sich zuletzt wegen der Energie-Engpässe dafür ausgesprochen.

Das ganze Interview können Sie hier nachhören: https://ots.de/ZiDpwM

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell