Wissing zu 9-Euro-Ticket: "Ticket ist jetzt schon im Herzen aller Bürgerinnen und Bürger angekommen."

Berlin (ots)

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) geht davon aus, dass das 9-Euro-Ticket ein Erfolg wird. Im rbb24 Inforadio sagte Wissing am Mittwoch, das Ticket sei sehr attraktiv:

"Es sind über sieben Millionen Stück schon verkauft worden. Das wird noch weiter anhalten. Das ist ein tolles Angebot. Der ÖPNV ist in aller Munde - das Ticket ist jetzt schon im Herzen aller Bürgerinnen und Bürger angekommen."

Es sei natürlich klar, dass viele Menschen es nutzen werden, sagte Wissing:

"... aber wir haben auch noch Luft im ÖPNV. Wir haben eine Auslastung von 80 Prozent im Vergleich zu Vor-Coronazeiten. Insofern sind da auch noch Kapazitäten da. .... Natürlich kann es sein, dass punktuell ein Zug oder eine Bahn mal überfüllt ist. Das haben wir zu normalen Zeiten aber auch, wenn es sich um Stoßzeiten handelt."

Einen Grund, die Mittel für die Länder aufzustocken, sieht Wissing nicht. Das Ticket sei voll ausfinanziert, sagte der FDP-Politiker.

"Nein, die Einnahmeausfälle, die entstehen durch dieses vergünstigte Ticket, werden ja vollständig erstattet. Das sind insgesamt 2,5 Milliarden, die in diesen Monaten zu normalen Zeiten eingenommen werden. Und zusätzlich erhalten die Verkehrsverbünde ja noch die 9 Euro Ticketeinnahmen. Die müssen sie nicht an den Bund abgeben, obwohl der Bund sie so stellt, als hätten sie normale Einnahmen. Insofern gibt es keinen Grund das aufzustocken. - Das Ticket ist voll ausfinanziert."

