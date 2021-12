rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Virologe Stöhr rechnet mit Impfstoff-Aufstockung

Der Virologe Klaus Stöhr hat sich zuversichtlich geäußert, dass der Mangel an Corona-Impfstoff bis Anfang des nächsten Jahres ausgeglichen werden kann.

"Ich glaube, dass die Impfdosen sicherlich auch von den anderen europäischen Ländern (...) eingeholt werden können. Da gibt es ja Kompensationsmöglichkeiten, denn in anderen Ländern stockt ja die Impfkampagne", sagte Stöhr am Mittwoch im Inforadio vom rbb. "Dann gibt es sicherlich auch Reserven von den Impfstoffherstellern."

Gleichzeitig mahnte Stöhr, in der Booster-Kampagne auf keinen Fall nachzulassen: "Jetzt muss man kurzfristig denken. Bis Jahresende sollten sich noch so viele Menschen wie möglich boostern lassen, und dann wird es vielleicht gar nicht mehr so relevant sein, wieviel Impfstoff danach noch zur Verfügung steht. Wenn die über 60-Jährigen geimpft sind, dann haben wir auch einen Schutz erreicht (...) bis in den Sommer. Und dann ist die Pandemie für Deutschland sowieso in Großteilen beendet."

