ARD-Mittagsmagazin: Wenn, dann jetzt: Stiko-Mitglied rät Eltern, nicht auf die Anpassung des Corona-Impfstoffes auf Omikron zu warten

Die Ständige Impfkommission (Stiko) bleibt zögerlich, was die Empfehlung des Impfens von Kindern ab fünf Jahren anbelangt. Am vergangenen Donnerstag hat die Kommission ihre Empfehlung abgegeben, vorerkrankte Kinder impfen zu lassen. Demnach sollten gesunde Kinder in der Regel aber noch nicht geimpft werden.

Auf die Frage, ob Eltern die Anpassung des Impfstoffes an die noch wenig erforschte Omikron-Variante abwarten sollten, entgegnete Stiko-Mitglied Martin Terhardt am Montag im ARD-Mittagsmagazin: "Wenn Eltern den Wunsch haben, ihr Kind zu schützen, dann ist es sicherlich sinnvoll, die Impfung jetzt durchzuführen und nicht auf eine neue Variante des Impfstoffes zu warten. Denn der ist ja erst für März angekündigt und, ob der dann sofort für Kinder zugelassen wird, wissen wir auch nicht. Insofern glaube ich, dass das Abwarten aus diesem Grund keine gute Idee ist", so der Kinderarzt im Interview.

