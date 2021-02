rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Erwin Rüddel fordert Überbuchung der Impfzentren: "Wir brauchen mehr Flexibilität"

Berlin (ots)

Obwohl alle in Deutschland zugelassenen Impfstoffe vor einem schweren Covid-19-Verlauf schützen, bleibt die Skepsis gegenüber AstraZeneca in der Bevölkerung groß. So groß, dass laut Robert Koch-Institut 1,2 Millionen Impfdosen in den Kühlschränken liegenbleiben. Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Erwin Rüddel (CDU), mahnt deshalb im ARD-Mittagsmagazin mehr Flexibilität an. "Wer jetzt seine Impfchance nicht nutzt, der muss sich wieder hinten anstellen."

Er könne sich sehr gut vorstellen, "dass man eine gewisse Überbuchung täglich in den Impfzentren durchführt, und Gruppen wie Kitamitarbeiterinnen und Kitamitarbeiter, Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, kurzfristig einlädt, sich den Impfschutz abzuholen, wenn andere darauf verzichten."

Derzeit sehe er keine Möglichkeit, "sich seinen Impfstoff auszusuchen. Diese Chance wird es im Sommer geben." Die Skepsis vieler Impfwilliger gegenüber dem Impfstoff AstraZeneca teilt er nicht: "Grundsätzlich sind alle Impfstoffe, die wir in Deutschland zugelassen haben, gute, sichere Impfstoffe. Sie schützen das Leben, sie schützen zu 100 Prozent vor einem schweren Verlauf", so der CDU-Politiker. Es sei wichtig aufzuklären, aber "im Moment haben wir ja mehr Menschen, die geimpft werden wollen, als dass wir Impfstoff hätten."

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell