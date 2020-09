Sky Deutschland

Sophie Okonedo in dritter Staffel des Sky Originals "Britannia" mit dabei

- Dreharbeiten finden derzeit in UK statt - Staffeln eins und zwei auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar

Sophie Okonedo (Oscar-nominiert für "Hotel Ruanda") stößt zum stargespickten Cast der dritten Staffel des Sky Originals "Britannia" hinzu. Die Serie, die derzeit in UK gedreht wird, ist eine epische, genreübergreifende Geschichte über das Aufeinanderprallen der Zivilisationen und Religionen zwischen mystischen Keltenstämmen, psychedelischen Druiden und furchterregenden Römern, während ein junges Mädchen mit einer Schar von Außenseitern eine Rebellengruppe bildet.

Kreiert von den mehrfach preisgekrönten Autoren Jez Butterworth, seinem Bruder Tom Butterworth und James Richardson und produziert von Vertigo Films und Neal Street Productions, erweckt "Britannia" eine historische Zeit mit Humor, viel Herz aber auch Brutalität zurück zum Leben, wie es so noch nicht im Fernsehen zu sehen war.

Sophie Okonedo spielt Hemple, die Ehefrau von General Aulus (David Morrissey). Als Hemple in Britannia ankommt, muss sie feststellen, dass ihr Ehemann an Lokkas Mission gescheitert ist, die Auserwählte Cait zu fangen. Nun will es Hemple besser machen.

Neben David Morissey sind in Staffel drei auch wieder Mackenzie Crook, Annabel Scholey, Nikolaj Lie Kaas, Julian Rhind-Tutt, Eleanor Worthington-Cox, und Zoë Wanamaker zu sehen.

Sophie Okonedo: "Ich bin so froh, in die seltsame und wunderbare Welt Britannias eintauchen zu können. Ich war bereits ein Fan der Serie und ihrer Autoren Jez und Tom Butterworth. Als sie mir die wunderbare Figur der Hemple angeboten haben, bin ich vor Freude in die Luft gesprungen. Ohne zu viel zu verraten, möchte ich nur sagen, diese Frau einen riesigen Appetit ...."

James Richardson, ausführender Produzent, Vertigo Films: "Sophie ist eine der größten Schauspielerinnen Großbritanniens, und wir alle fühlen uns geehrt, dass sie in Staffel drei in die Rolle unseres neuen, besonders bösartigen Charakters schlüpft. Sie ist eine Schauspielerin mit einer enormen Bandbreite und schafft es, einen zum Lachen zu bringen und uns gleichzeitig das Blut in den Adern gefrieren lässt Sie passt perfekt zu Britannia! Wir sind sehr glücklich, dass wir diese ambitionierte Serie in Zeiten wie diesen, in denen sich täglich vieles ändert, produzieren zu können."

Staffel drei von "Britannia" wurde von Zai Bennett, Managing Director of Content bei Sky UK, und Cameron Roach, Director of Drama bei Sky Studios in Auftrag gegeben. Gabriel Silver ist Executive Producer für Sky Studios. Jez und Tom Butterworth sowie Mackenzie Crook schrieben das Drehbuch der dritten Staffel, Rupert Ryle-Hodges produzierte. James Richardson (Vertigo Films), Jez und Tom Butterworth sind die kreativen Köpfe und gleichzeitig ausführende Produzenten gemeinsam mit Sam Mendes, Pippa Harris und Nicolas Brown von Neal Street Production.

Den internationalen Vertrieb von "Britannia" verantwortet NBC Universal Global Distribution für Sky Studios.

Die Ausstrahlung der dritten Staffel wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Staffeln eins und zwei sind derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar.

