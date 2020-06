Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Gesundheitsstadtrat Mildner-Spindler skeptisch gegenüber Hotelunterbringung für Corona-Infizierte

Berlin (ots)

Der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat noch nicht entschieden, ob Menschen in Corona-Quarantäne in Hotels untergebracht werden. Man werde das Angebot des Senats prüfen, sagte Gesundheitsstadtrat Knut Mildner-Spindler (Die Linke) am Donnerstag im Inforadio vom rbb.

Mildner-Spindler zeigte sich skeptisch und sagte: "Mir erschließt sich noch nicht ganz der Sinn, warum wir Menschen, die tatsächlich in beengten Wohnverhältnissen, aber in ihren eigenen Wohnungen wohnen, wo sie Wäsche waschen können, wo sie kochen können, wo sie für sich sorgen können in der Zeit der Quarantäne, warum wir die in Hotelzimmern unterbringen sollen. Und ob die Verhältnisse dort nicht so beengt sind wie in den Wohnungen, ist fraglich." Er betonte: "Wir gehen den Weg, dass wir gemeinsam mit Sozialarbeitern versuchen, für die Zeit der Quarantäne die Verhältnisse soweit wie möglich erträglich zu machen."

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg

Inforadio

Chef/Chefin vom Dienst

Tel.: 030 - 97993 - 37400

Mail: info@inforadio.de

Ihr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell