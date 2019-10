Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Carola Rackete: "Handeln statt hoffen" - radioeins vom rbb lädt zu Talk und Buchvorstellung in Berlin ein

Die Kapitänin Carola Rackete traf im Juni 2019 eine mutige Entscheidung: Trotz des Verbots des italienischen Innenministeriums lief sie mit der Sea Watch 3 und 40 aus dem Mittelmeer geretteten geflüchteten Menschen an Bord in den Hafen von Lampedusa ein. Damit wurde sie über Nacht weltweit bekannt: zum Vorbild für die einen, angefeindet von den anderen.

In ihrem Buch "Handeln statt Hoffen - Aufruf an die letzte Generation" erzählt Carola Rackete, warum sie sich so bedingungslos für Menschlichkeit, globale Gerechtigkeit und Naturschutz einsetzt. radioeins vom rbb lädt am Samstag, 2. November 2019, um 20.00 Uhr zur Buchvorstellung und zum Talk mit Carola Rackete ein. Marco Seiffert moderiert die Veranstaltung im Großen Sendesaal in Berlin. radioeins überträgt live von 20.00 bis 21.00 Uhr.

Veranstaltungsort: Großer Sendesaal des rbb, Masurenallee 8-14, 14057 Berlin

Carola Racketes Buch "Handeln statt hoffen" erscheint am 4. November 2019 bei Droemer/Knaur. Alle Autorenhonorare aus dem Buch werden gespendet an die NGO borderlineeurope - Menschenrechte ohne Grenzen e.V., die sich für die Rechte Geflüchteter einsetzt.

