Ehrenpreis für Hape Kerkeling: das große Kleinkunstfestival 2019 live im rbb Fernsehen

Hape Kerkeling wird beim großen Kleinkunstfestival 2019 mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Der rbb überträgt die hochkarätige Show mit Preisverleihungen für Kabarett, Comedy und Varieté am Samstag, 14. September 2019, ab 20.15 Uhr live aus dem Kabarett-Theater "Die Wühlmäuse".

Stars aus der Szene treffen beim großen Kleinkunstfestival auf fünf Künstlerinnen und Künstler, die sich dem Wettbewerb um die begehrten "Mäuse"-Trophäen stellen. Das sind in diesem Jahr Martin Frank, Tahnee, Dr. Pop, Der Storb und Thorsten Bär - eine vielversprechende Mischung.

Dieter Hallervorden überreicht Preise

Hape Kerkeling erhält den Ehrenpreis für seine herausragenden Leistungen als Comedian, Parodist und Entertainer. Torsten Sträter, der seit seinem Wühlmäuse-Gewinn 2014 zu einem der bedeutendsten Kabarettisten Deutschlands geworden ist, wird mit dem Berlin-Preis geehrt. Dieter Nuhr führt durch den Abend. Und die Künstler, die er auf der Bühne begrüßt, lesen sich wie das "Who is Who" der Comedy- und Kabarettszene. Denn auch abseits der Ehrungen sorgen Show-Größen wie Paul Panzer, Bernhard Hoecker, Horst Evers oder das Kult-Duo Erkan & Stefan für kurzweilige Stunden. Schirmherr Dieter Hallervorden wird traditionell die Preise an die Gewinner überreichen.

Die Auszeichnungen, die beim großen Kleinkunstfestival vergeben werden, gehören zu den wichtigsten Preisen für Kabarett, Comedy und Varieté in Deutschland. Das rbb Fernsehen überträgt am 14. September 2019 von 20.15 Uhr bis 00.00 Uhr live (mit Nachrichten von rbb24 von 21.45 bis 22.00 Uhr).

