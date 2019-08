Umfrage zum 100. Geburtstag: 4.400 Menschen nennen das Buch ihres Lebens

Thalia Bücher GmbH

- Zum 100-jährigen Jubiläum am 15. August 2019 hat Thalia Leserinnen und Leser gefragt, welches Buch sie in ihrem Leben am meisten geprägt hat - und warum.

- Unter mehr als 580 genannten Büchern waren "Harry Potter" und "Herr der Ringe" die häufigsten. Auch die Bibel, Jane Austens "Stolz und Vorurteil" und Stephen Kings "Es" haben es in die Top 20 geschafft.

- Kinderbücher werden in allen Altersgruppen genannt, Fantasy-Romane sind beliebter als Krimis.

Es ist ein Buch, das sie immer wieder in die Hand nimmt - und das ihr jedes Mal neue Welten eröffnet: So begründet eine Leserin, warum "Der kleine Prinz" das Buch ihres Lebens ist. Sie ist nicht die einzige, die immer wieder zur selben Geschichte greift. Das zeigt eine Umfrage von Thalia, in der mehr als 4.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Buch ihres Lebens nannten. Auffallend ist vor allem die große Vielfalt der Nennungen. Insgesamt 582 unterschiedliche Bücher wurden angegeben. Vom Fachbuch bis zum Erotikroman ist alles dabei. Platz 1 belegt "Harry Potter" von Joanne K. Rowling, gefolgt von J.R.R. Tolkiens "Der Herr der Ringe" und "Ein ganzes halbes Jahr" von Jojo Moyes. Den fünften Platz nimmt die "Bibel" ein.

"Unter den genannten Büchern sind viele weit weg von dem, was man als Hochliteratur versteht. Die Lust am Lesen steht klar im Vordergrund", sagt Kerstin Hahne, seit mehr als 30 Jahren Buchhändlerin bei Thalia in Bielefeld. Für sie zeigen die Umfrageergebnisse, dass Menschen von ganz unterschiedlichen Geschichten geprägt werden - auch abseits der Buchpreise und Bestsellerlisten. "Ein Grund dafür, dass die Qualität und Vielfalt, die der deutsche Buchmarkt bietet, erhalten bleiben muss."

Kinderbücher als Dauerbrenner in allen Altersgruppen

Besonders häufig wählten die Teilnehmer über alle Altersgruppen hinweg Kinderbücher zum Buch ihres Lebens. Als Begründung gaben viele an, dass die Faszination für Geschichten wie Michael Endes "Momo" sie von klein auf begleitet - und dass sie diese auch an Kinder und Enkel weitergeben. Das ist keine Überraschung für Kerstin Hahne: "Wer sich schon als Kind für ein Buch begeistert hat, den begleitet dieses oft sein Leben lang. Das zeigt, wie wichtig es ist, schon die Jüngsten für das Lesen zu gewinnen", sagt sie.

Fantasy schlägt Krimi

"Dass gerade Fantasy-Romane oft zu Lebensbegleitern werden, liegt an der Möglichkeit, in Geschichten oder ganze Welten einzutauchen", sagt Kerstin Hahne. Bücher dieses Genres schnitten in der Umfrage doppelt so gut ab wie Krimis. Am häufigsten wurde "Harry Potter" als Buch des Lebens genannt - knapp 90 Prozent der Stimmen kamen von Frauen. Viele gaben an, dass sie mit den Figuren aufgewachsen sind, von ihnen gelernt haben - und sich noch heute gerne zurück in die Zauberwelt begeben. Für Hahne ist die Reihe ein gutes Beispiel, dass digitale Medien genutzt werden können, um die Freude am Lesen zu wecken: "Harry Potter-Fans sind gut vernetzt und tauschen sich auch online über die Geschichten und Figuren aus. Solche Communities bieten ein großes Potenzial für die Leseförderung." Kerstin Hahne liebt es, andere Menschen mit ihrer Begeisterung für Buchinhalte anzustecken. Sie selbst liest am liebsten Fantasy-Romane und Kinder- und Jugendbücher.

Zum 100. Geburtstag werden Bücher verschenkt

Seit 100 Jahren sind die Thalia Buchhandlungen wichtiger Treffpunkt für Leserinnen und Leser. Diesen Austausch vor Ort will das Unternehmen weiter fördern. "Wir setzen ganz bewusst auf unsere Buchhandlungen vor Ort", sagt Michael Busch, geschäftsführender Gesellschafter und CEO von Thalia. "Hier wollen wir durch eine inspirierende Umgebung, persönliche Beratung und gut ausgewählte Buchsortimente, die Leselust - gerade bei Kindern und Jugendlichen - fördern. Denn unsere Umfrage zeigt, Bücher können ein Leben positiv beeinflussen."

Als eine Aktion im Jubiläumsjahr verschenkt das Unternehmen das E-Book "Ein ganzes halbes Jahr" von Jojo Moyes an alle, die in der Jubiläumswoche vom 12. bis 18. August einen "tolino shine 3"-eReader kaufen. Der Roman hat es in der Umfrage auf Platz drei der meistgenannten Bücher des Lebens geschafft.

