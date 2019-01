Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Neu auf Radioeins vom rbb: "Unverschämt" mit Janina Rook - der Comedy-Podcast von und mit Frauen

Am Freitag, 25. Januar 2019, startet Radioeins vom rbb den neuen Podcast "Unverschämt" mit Janina Rook. Die Comedy-Produktion von und mit Frauen kommt aus dem Comedy Café Berlin in Neukölln und wird vor Live-Publikum aufgezeichnet.

In Zeiten von #metoo und Time's Up, nach jahrhundertelangen Kämpfen um Gleichberechtigung, nach unendlichen Diskussionen, ob Frauen ein Fußballspiel kommentieren können, packt Radioeins jetzt die stärkste Waffe im Kampf um die Gleichstellung in der Gesellschaft aus: Humor! Das Thema der Auftaktfolge von "Unverschämt": Menstruation - wo Tabu und Luxussteuer aufeinandertreffen.

Reden und lachen

In "Unverschämt" bespricht die Berliner Impro-Comedian Janina Rook mit ihren Gästen ganz persönlich, unverschämt und lustig ihre Erfahrungen als Frau und überzeugte Feministin des 21. Jahrhunderts. Dabei zeigt sich, dass eigene Eitelkeiten und Ängste die großen feministischen Ideale immer wieder aufs Neue auf die Probe stellen. Und dann gibt's da ja auch noch das Patriarchat. Wieso ist das so? Und noch viel wichtiger: Wie lässt sich das ändern? Weibliche Comedians, Aktivistinnen, Topmanagerinnen, Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen und Social Media Stars werden helfen, diese Fragen zu beantworten.

Das Herzstück der Shows sind die Impro-Comedy-Einlagen von Janina Rook und ihren Kolleginnen. Inspiriert von den Gesprächen und Interviews mit den Gästen improvisieren sie absurde und lustige Szenen.

Janina Rook

Janina Rook ist Berliner Comedian, Autorin, Journalistin und Moderatorin. Sie gehört zum Hausteam des Comedy Cafés Berlin und hat Impro-Comedy am Upright Citizens Brigade Theatre in New York studiert. Dort tritt sie mehrmals im Jahr auch selbst auf. Sie moderiert außerdem den European Feminist Porn Award, zuletzt im HAU 1.

"Unverschämt" auf radioeins.de

Ab dem 25. Januar 2019 gibt es jeden Freitag eine neue Folge "Unverschämt" auf radioeins.de, außerdem in der ARD Audiothek und ab Ende Januar auch auf itunes.

Ab dem 28. Januar 2019 kann man live bei der Aufzeichnung der ersten Staffel der Show im Comedy Café Berlin dabei sein - immer Montagabend ab 19.30 Uhr im Comedy Café Berlin in der Roseggerstraße 17, 12059 Berlin. Tickets gibt es unter comedycafeberlin.com

