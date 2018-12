"Kesslers Small-Talk" - Die Talkshow mit Kindern im rbb Fernsehen

Bildinformation V. li.: Michael Kessler, Lina Hummel, Kolja Rashed, Mimoé Verona, Leonidas Levy Friedländer und Lilly Korallus. © rbb/Thomas Ernst, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB von ARD-Foto im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter rbb-Sendung und bei Nennung "Bild:... mehr Bild-Infos Download

Berlin (ots) - So 30.12.2018 | 18:10 | rbb Fernsehen

Talkshows gibt es wie Sand am Meer. Aber was passiert, wenn man Maischbergers Fragen statt den Großen den Kleinen stellt und mit 8- bis 12-Jährigen hart aber fair die Themen von Anne Will diskutiert? Michael Kessler probiert es aus - mit fünf jungen Talkgästen aus Berlin und Brandenburg in "Kesslers Small-Talk". Das rbb Fernsehen zeigt die Show am Sonntag, 30. Dezember 2018, um 18.10 Uhr.

Michael Kessler: "Kinder sitzen im TV oft auf bunten Stühlchen und sollen besonders süß und lustig sein. In 'Kesslers Small-Talk' möchte ich mit Kindern die Probleme dieser Welt diskutieren - ehrlich, auf Augenhöhe und mit großer Neugier auf die oft verblüffend klare Sichtweise unserer Kids auf Trump, die Umwelt oder die Bildungspolitik."

"Kesslers Small-Talk": die etwas andere Talkshow - informativ, überraschend, unterhaltsam.

Pressekontakt:

Elisabeth Schwiontek

Tel 030 / 97 99 3 - 12 111

rbb-presseteam@rbb-online.de

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell