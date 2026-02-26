Irland Information Tourism Ireland

Wenn am 17. März Städte rund um den Globus in Grün erstrahlen, dann feiert die Welt nicht nur Irlands Nationalfeiertag - sie feiert ein Gefühl. Den Wunsch nach Gemeinschaft, Verbundenheit und Leichtigkeit. Der St. Patrick's Day ist wahrscheinlich der einzige nationale Feiertag, der weltweit begangen wird. Und er macht sichtbar, wie stark ein kultureller Funke Menschen aller Herkunft miteinander verbinden kann.

Ein globales Fest der Gemeinschaft

Von New York bis Sydney, von Buenos Aires bis Berlin - am St. Patrick's Day kommen Millionen Menschen zusammen, um zu tanzen, zu singen und Schulter an Schulter zu feiern. Der Schmelztiegel dieser Bewegung und die kleinste gemeinsame Keimzelle ist sicherlich der Pub. Über 6.500 Irish Pubs* gibt es außerhalb der grünen Insel, dazu kommen rund 7000 Pubs in Irland und Nordirland selbst. Sie werden an diesem Tag zu Treffpunkten einer globalen Gemeinschaft. Hier spürt man, was Irlands große Stärke ist: Offenheit, Gastfreundschaft und ein ehrlicher, menschlicher Zusammenhalt.

Umhüllt ist dieses Gefühl von der typischen Musik der grünen Insel. Jeder erkennt sofort ihren Rhythmus und geht in ihm auf. Die verbindende Kraft der Musik und damit auch dieses besonderen Tages ist sogar wissenschaftlich belegt. Musikforscher Prof. Stefan Kölsch erklärt: "Musik ermöglicht ein unmittelbares Gefühl von Gemeinschaft. Wenn sich Melodien wiederholen, können wir einstimmen - wir synchronisieren unsere Aktivitäten, Emotionen und Kommunikation und werden Teil eines größeren Ganzen."** Gemeinsame Feiermomente wirken wie psychosoziale Werkzeuge: Sie fördern Resilienz, stärken das Gefühl von Sinn und schenken positive Energie.

Grün - die Farbe der Hoffnung

Charakteristisch für den St. Patrick's Day ist neben dem Gefühl und der Musik auch eine Farbe. Grün ist mehr als Irlands Symbolfarbe, grün steht weltweit als Farbe der Hoffnung und des Neuanfangs. Gerade in einer medial geprägten Welt, die zunehmend von Spaltung, Unsicherheit und Entfremdung bedroht wird, setzt Irland ein Zeichen von Lebensfreude, Offenheit und Verbindung. Der St. Patrick's Day zeigt: Die Welt sehnt sich nach Momenten, die uns näher zusammenbringen. Irland steht genau für diese besondere Art von Begegnung. Sie sind tief verwurzelt im Alltag und im Miteinander der Menschen. Passend dazu stehen die Feierlichkeiten in diesem Jahr unter dem Motto "ROOTS".

Dublin 2026: Ein Festival der Vielfalt

Das St. Patrick's Festival in Dublin findet vom 14. bis 17. März 2026 statt. Über 150 Veranstaltungen - darunter Konzerte, Straßentheater, Comedy, Workshops und inklusive Tanzperformances - feiern Irlands kulturelle Wurzeln ebenso wie die moderne, kreative Vielfalt des Landes. Höhepunkt ist die große Parade am 17. März, die wie jedes Jahr um 12 Uhr am Parnell Square beginnt. Über 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, spektakuläre Festwagen und internationale Marching Bands machen die Parade zu einem magischen Mix aus Kunst, Theater und Straßenfestival. Rund eine halbe Million Besucherinnen und Besucher werden erwartet.

Doch nicht nur in der Hauptstadt wird gefeiert, überall auf der grünen Insel wird die Gemeinschaft ausgelassen begangen. Besucherinnen und Besucher sind ausdrücklich erwünscht und werden mit offenen Armen empfangen. Wie wäre es beispielsweise mit einer Parade in Cork, in Galway, in Kilkenny, in Limerick, Waterford, Killarney, Sligo.

Nordirland: Wo St. Patrick begraben liegt, wird groß gefeiert

Und auch in Nordirland, wo der Nationalheilige begraben liegt, stehen die Feierlichkeiten 2026 im Zeichen lebendiger und gelebter Tradition: In Derry~Londonderry sorgt der "Spring Carnival" mit Walk Acts, Musik und Parade für ein farbenfrohes Spektakel. Enniskillen verwandelt seinen See durch Boot-Illuminationen und Konzerte in eine magische Bühne. Omagh feiert mit Tanz und Musik. Weitere Paraden gibt es in Belfast und in Armagh. Und in Ballycastle findet erstmals seit sieben Jahren wieder eine St.-Patrick's-Parade statt - ein emotionaler Moment für die Region.

München, Berlin, Zürich: Paraden als Schaufenster irischer Kultur

In Deutschland, Österreich und der Schweiz ziehen die Feierlichkeiten zum St. Patrick's Day jedes Jahr mehr Besucher an und etablieren sich als fester Bestandteil des kulturellen Kalenders. Sie machen den Geist von Irland im eigenen Land erlebbar - lebendige Musiktraditionen, herzliche Gastfreundschaft und ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Besonders die Veranstaltungen in Städten wie München (in diesem Jahr findet die Parade hier zum 30. Mal statt), Berlin oder Zürich laden zur Entdeckung ein und wecken Lust auf authentische irische Erlebnisse, sei es in lokalen Pubs oder auf Reisen nach Irland. Denn Irland ist kein Ort, den man nur sieht. Irland ist ein Gefühl, das man teilt.

