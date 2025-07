Envoy Global

Envoy Global erweitert seine Reichweite in Deutschland. Offer & Mastmann schließt sich Corporate Immigration Partners, P.C an.

Chicago und Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Der strategische Allianzpartner von Envoy Global, Corporate Immigration Partners, P.C., hat Offer & Mastmann, eine führende deutsche Anwaltskanzlei für Einwanderungsrecht mit Sitz in Frankfurt, übernommen.

Envoy Global, der führende globale Anbieter von Einwanderungsdienstleistungen für Unternehmen, gab heute die Übernahme von Offer &Mastmann Rechtsanwälte PartG, einer führenden Einwanderungsrechtskanzlei mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, durch seinen US-amerikanischen strategischen Allianzpartner Corporate Immigration Partners, P.C. (CIPPC) bekannt. Diese strategische Übernahme stärkt die Fähigkeit von Envoy Global, seinen Kunden weltweit erstklassige Einwanderungsdienstleistungen anzubieten.

Offer & Mastmann wurde 2005 gegründet und hat sich einen hervorragenden Ruf für seine Kompetenz im deutschen Erwerbsmigrationsrecht erworben. Die Kanzlei betreut multinationale Unternehmen und Privatpersonen bei der ausländerrechtlichen Gestaltung von Entsendungen (EU-Intra-Company-Transferee-Karten – ICT und nationale Entsendekategorien) und lokalen Beschäftigungen ausländischer Mitarbeiter (Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen, EU-Blue-Card) sowie Schengen-C-Visa für kurzfristige Entsendungen, Geschäftsreisen und Schulungen. Die profunde lokale Expertise und der kundenorientierte Ansatz der Kanzlei fügen sich nahtlos in die Mission von Envoy Global ein, weltweit innovative, technologiegestützte Einwanderungsdienstleistungen anzubieten.

„Wir freuen uns sehr, mit Bettina, Gabriele und dem restlichen Team von Offer & Mastmann zusammenzuarbeiten", sagte Richard Burke, CEO von Envoy Global und CEO von Corporate Immigration Partners, P.C. „Ihr hervorragender Ruf und ihr tiefes Wissen über die Feinheiten der Einwanderung nach Deutschland werden uns dabei helfen, unseren Mandanten bei der Bewältigung komplexer grenzüberschreitender Einwanderungsprobleme einen noch größeren Nutzen zu bieten."

Die Übernahme bringt zwei Kanzleien zusammen, deren gemeinsame Werte Integrität, Kundenservice und juristische Spitzenleistungen sind. Die Mitbegründerinnen von Offer & Mastmann, Bettina Offer, LL.M. und Gabriele Mastmann, die ihre Tätigkeit bei CIPPC fortsetzen werden, werden regelmäßig zu den besten Anwält*innen Deutschlands im Bereich Einwanderung gezählt und haben einen langjährigen Ruf für maßgeschneiderte Rechtsberatung in den Bereichen globale Mobilität und Unternehmenseinwanderung.

„Der Zusammenschluss mit CIPPC ist ein natürlicher nächster Wachstumsschritt für unsere Kanzlei", sagt Bettina Offer, LL.M, Partnerin bei Offer & Mastmann. „Wir freuen uns darauf, unsere lokale Expertise dadurch mit der beeindruckenden globalen Präsenz von Envoy Global zusammenzubringen, um unsere Beziehungen zu vertiefen und außergewöhnlichen Service in Deutschland und darüber hinaus zu bieten."

Gabriele Mastmann fügte hinzu: „Diese Übernahme ermöglicht es uns, unsere Dienstleistungen zu erweitern, unsere Technologie zu verbessern und unseren Kunden ein nahtloses Einwanderungserlebnis in alle Rechtsordnungen zu bieten. Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel und die damit verbundenen Möglichkeiten."

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden durch diese Akquisition die besten Rechtsdienstleistungen im Bereich der Einwanderung nach Deutschland anbieten können, und sind stolz darauf, mit Bettina, Gaby und ihrem talentierten Team zusammenzuarbeiten", kommentiert Sophy King, President of Global Immigration bei Envoy Global. „Unser bestehendes Team in Frankfurt freut sich sehr darauf, eng mit dem Team von Offer & Mastmann zu kooperieren, um außergewöhnliche, strategische und kundenorientierte Beratung zu liefern."

Envoy Global hat seit 2022 mehrere Schritte in der globalen Expansion unternommen. Das Unternehmen erwarb Anfang 2025 IBN Immigration Solutions in Südafrika, Kenia und Namibia, übernahm im Oktober 2024 das führende britische Unternehmen Smith Stone Walters und expandierte kürzlich nach Saudi-Arabien, Frankreich, Spanien und in die Niederlande. Sie haben im August 2023 die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Sesam Immigration übernommen. Durch die exklusive strategische Allianz mit Corporate Immigration Partners, P.C., ist Envoy Global in der Lage, innovative, qualitativ hochwertige Rechtsdienstleistungen in den USA und nun auch in Deutschland anzubieten.

Informationen zu Envoy Global

Envoy Global ist der führende Anbieter von Einwanderungsdienstleistungen für Unternehmen und setzt sich dafür ein, die globale Einwanderung für Unternehmen besser zu steuern. Mit Experten in mehr als 180 Ländern bietet das Unternehmen das gesamte Spektrum an Dienstleistungen an, die für das Einwanderungsmanagement einer globalen Belegschaft erforderlich sind. Von der Sicherstellung von Visa und Arbeitsgenehmigungen über die Unterstützung von Geschäftsreisenden und Fernarbeitern bis hin zu strategischer Beratung, die dafür sorgt, dass Programme effizient und konform ablaufen, verfolgen die Experten einen ganzheitlichen, proaktiven und einfühlsamen Ansatz. Die Technologieplattform von Envoy Global wurde vom hauseigenen Technologieteam speziell entwickelt, um die Einwanderung für Mobilitätsfachleute und die globalen Talente, auf die sie angewiesen sind, zu erleichtern. Besuchen Sie www.envoyglobal.com für weitere Informationen.

Informationen zu Corporate Immigration Partners, P.C.

Corporate Immigration Partners, P.C. (CIPPC) ist eine führende Anwaltskanzlei, die sich für Spitzenleistungen, Innovation, Integrität und Mitgefühl im Bereich der beschäftigungsbasierten Einwanderung einsetzt. Mit Niederlassungen in Chicago, San Francisco und Cincinnati und durch seine exklusive strategische Allianz mit Envoy Global, Inc. bietet CIPPC weltweit umfassende Einwanderungsdienstleistungen und liefert die branchenweit am stärksten maßgeschneiderten Lösungen für Einwanderung und globale Mobilität. Weitere Informationen finden Sie unter www.corporateimmigrationpartners.com.

Informationen zu Offer & Mastmann Rechtsanwälte PartG

Offer & Mastmann wurde 2005 gegründet und ist die erste deutsche Anwaltskanzlei, die sich ausschließlich auf das Einwanderungsrecht für Unternehmen spezialisiert hat. Seit 2009 von Who's Who Legal als führender Anbieter in diesem Bereich anerkannt, wird die Kanzlei auch regelmäßig von Institutionen konsultiert, die sich mit Politikgestaltung und Gesetzgebung befassen. Rechtliche Erkenntnisse werden in HR-Webinaren und zahlreichen Beiträgen in renommierten Fachzeitschriften vermittelt. Die dort tätigen Anwälte sind Autoren des führenden Kommentars zur Beschäftigungsverordnung sowie weiterer Kommentare und Fachbücher. Mit Sitz in Frankfurt am Main, dem Herzen der deutschen Finanzindustrie, bietet Offer & Mastmann spezialisierte juristische Dienstleistungen im Global Mobility Bereich. Die Partnerinnen der Kanzlei sind auch als Dozenten an der Beck Akademie und der Deutschen Anwaltakademie (DAA) tätig und tragen so zur Förderung der juristischen Ausbildung in diesem Bereich bei. Bettina und Gabriele sind kürzlich erneut von Best Lawyers/Handelblatt ausgezeichnet worden.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2242075/5388242/Envoy_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/envoy-global-erweitert-seine-reichweite-in-deutschland-offer--mastmann-schlieWt-sich-corporate-immigration-partners-pc-an-302494949.html

Original-Content von: Envoy Global, übermittelt durch news aktuell