Anker SOLIX auf der Intersolar 2025: Neue Speicherlösungen und starke Impulse für die Energiewende zu Hause

München

Anker SOLIX, der weltweite Marktführer für steckerfertige Balkonkraftwerksspeicher1, präsentierte auf der Intersolar 2025 in München ein breites Produktportfolio sowie wertvolle Insights von renommierten Expert:innen zu Trends und Entwicklungen in der europäischen Solarbranche.

Roundtable und Fachvorträge: Expert:innen sprechen zur Zukunft der dezentralen Energiewende

Neben der Produktausstellung lud Anker SOLIX in diesem Jahr auch zahlreiche Expert:innen ein, zu verschiedensten Themen und Visionen zu sprechen. Im Rahmen des Anker SOLIX Roundtables diskutierten Hans-Josef Fell, Präsident der Energy Watch Group und Bundestagsabgeordneter a.D., und Shaun Xiong, General Manager von Anker SOLIX, über den Stand und die Perspektiven der dezentralen Energiewende in Europa. Fell unterstrich, dass Solartechnologie und Speicherlösungen essenziell für Klimaschutz und Unabhängigkeit von fossilen Energien seien. Der aktuelle Ausbau sei jedoch zu langsam: Lediglich 18 Prozent der Einfamilienhäuser in Deutschland verfügen über eine Solaranlage. Als zentrale Hürden nannte Fell mangelnde Aufklärung, fehlende Standards im Handwerk und unzureichende politische Rahmenbedingungen - insbesondere beim Thema "Energy Sharing". Er appellierte an Bürger:innen, selbst aktiv zu werden und auf dezentrale, gemeinschaftliche Energielösungen zu setzen.

Dr. Thomas Hillig, Gründer von THEnergy, zeigte in seinem Vortrag Parallelen zwischen Solarsystemen in Afrika und Balkonkraftwerken in Europa auf. Beide Technologien fördern die dezentrale Energieversorgung, senken Einstiegshürden für Verbraucher:innen und eröffnen neue Wege zu mehr Energieunabhängigkeit. Daniel Fuchs, Chief Customer Officer bei EUPD Research, untermauerte die Diskussion mit aktuellen Marktdaten und Forschungserkenntnissen und beobachtete den großen Anstieg an Balkonkraftwerken in Zahlen in Deutschland. Julia Pohl, Director Research Operations bei EUPD Research, stellte ergänzend zentrale Ergebnisse der neuen Studie von EUPD Research und Anker SOLIX vor, die zeigt: Speicherlösungen steigern die Wirtschaftlichkeit von Balkonkraftwerken erheblich und verkürzen deren Amortisationszeit deutlich. Weiterhin gab auch Marco Larousse, Co-Founder des Bundesverbands Steckersolar e.V. (BVSS), praxisnahe Einblicke aus Sicht engagierter Anwender:innen. Er sprach über aktuelle Restriktionen, Potenziale und neue Wege für Balkonkraftwerke mit Speicher aus der Perspektive der "Eigenenergiewende".

Solarbank 3 Pro: Der KI-optimierte Speicher für Balkonkraftwerke

Die im April vorgestellte Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro setzt mit einer Eingangsleistung von bis zu 3.600W und einer erhöhten Speicherkapazität von 2.688Wh einen neuen Standard im Bereich Plug-and-Play-fähiger Balkonspeicher. Sie lässt sich sowohl als einfacher Balkonspeicher installieren, kann aber mit den Bedürfnissen der Nutzer:innen mitwachsen und auch einfach und kosteneffizient zu einer registrierpflichtigen Mini-PV-Anlage erweitert werden. Bei Bedarf lässt sich der Speicher mit einem einfachen Plug-in-Mechanismus auf bis zu 16kWh erweitern. Zusammen mit der Solarbank 3 Pro erscheint im Mai Anker Intelligence(TM), eine KI-basierte Software für smartes Energiemanagement mit maximaler Kosteneinsparung.

Als besonderes Highlight kündigt Anker SOLIX zudem an, dass die Solarbank 3 Pro in Kürze Parallelbetrieb unterstützen wird. Nutzer:innen mit hohem Energieverbrauch können dann bis zu vier Solarbank-Systeme parallel betreiben. Diese Konfiguration ermöglicht eine Batteriekapazität von bis zu 64,5kWh und eine Leistung von 4,8kW, zusammen mit einer MPPT-Eingangsleistung von 14,4kW. Für die Nutzung ist eine professionelle Installation und Inspektion erforderlich. Anker SOLIX plant daher eine Fachservice-Plattform für Kund:innen. Weitere Details werden in Kürze bekannt gegeben.

Heimspeicher: Maximale Stromkostenersparnis mit dynamischen Tarifen

Für größere Solaranlagen bietet Anker SOLIX mit dem X1 eine Heimspeicherlösung, die hilft, möglichst viel Stromkosten einzusparen und gleichzeitig eine hohe Netzunabhängigkeit herzustellen. Die X-Serie bietet diverse Modi, zum Beispiel Hybrid oder Off-Grid, die nach Bedarf gewechselt werden können. Das System analysiert automatisch Strompreise und passt Lade- und Entladezeiten gewinnoptimierend an, wenn ein dynamischer Stromtarif verwendet wird. Mit Voreinstellungen wie "Intelligent", "Profitabel" und "Customizable" wird maximale Kontrolle über den Energieverbrauch ermöglicht.

Outdoor-Energie zum Mitnehmen: Mobile Stromspeicherlösungen

Die Powerstations der Anker SOLIX C-Serie eignen sich perfekt für Outdoor-Aktivitäten, wie Wandern oder Camping. Die C300 liefert mit 90.000mAh und einer 500W Ausgangsleistung mehr als genug Energie für jeden Ausflug und ist mit dank der Anker SOLIX HyperFlash(TM)-Technologie in nur 100 Minuten wieder vollständig aufgeladen. Anker SOLIX legt bei der C-Serie besonderen Wert auf Portabilität, weswegen die C300 um 15 Prozent kleiner ist als der Industriestandard ihrer Leistungsklasse. Die C1000 kombiniert eine hohe Kapazität mit langlebigen LFP-Akkus, um eine Lebensdauer von 10 Jahren und 2.500 Ladezyklen sicherzustellen - ideal für Camping-Trips oder als Reserve für Stromausfälle.

Die Powerstations der Anker SOLIX F-Serie stehen für Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Sie liefern noch größere Kapazitäten als die C-Serie und eignen sich bestens für Arbeiten im Freien oder lange Camping-Ausflüge. Die Anker SOLIX F2000 etwa bietet eine Kapazität von 2.560Wh sowie eine Ausgangsleistung von 2.300W und kann auf bis zu 4.096Wh erweitert werden. Die Geräte setzen auf die GaNPrime(TM)-Technologie, was sie deutlich effizienter und leistungsstärker macht als vergleichbare Produkte auf Silizium-Basis. Zusätzlich sind Wi-Fi und Bluetooth verbaut, was eine Steuerung per App ermöglicht. Sollen die Powerstations als Back-Up-Stromspeicher genutzt werden, sind sie auf bis zu 6.000W skalierbar.

Die smarte EV-Ladelösung von Anker SOLIX für zu Hause

Mit dem V1 kündigte Anker SOLIX erstmals eine Ladelösung für E-Autos an. Der Charger kann in Kombination mit einem X1-Heimspeicher ebenfalls von den KI-basierten Lade-Modi profitieren. Gesteuert wird das System über ein Touch-Display oder die zugehörige App. Weitere Infos zum dem Anker SOLIX V1 folgen im Laufe des dritten Quartals 2025.

Offizielles Bildmaterial von Anker SOLIX auf der Intersolar 2025 finden Sie unter diesem Link.

Weitere Informationen zur Anker SOLIX finden Sie auf der offiziellen Webseite hier. Pressematerialien, einschließlich Produktbildern und weiteren Details, finden Sie unter folgendem Link.

1 Datenquelle: Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd., gemessen am Einzelhandelsumsatz der Marken (in Mio. USD) weltweit im Jahr 2024. Balkonkraftwerk-Stromspeicher umfassen sowohl All-in-One-Systeme mit integriertem Mikrowechselrichter als auch Standalone-Modelle, die an externe Wechselrichter angeschlossen werden. Beide Typen ermöglichen es den Nutzern, die Systeme sofort zu Hause zu installieren und zu nutzen. Die Untersuchung wurde im Februar 2025 durchgeführt.

Über Anker SOLIX

Anker SOLIX ist laut Euromonitor die weltweit führende Marke für Batteriespeicher und hat sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige Energie für jeden Haushalt zugänglich zu machen. Anker SOLIX nutzt die führende Position von Anker bei Batteriespeichern und Stromversorgungen und hat sich zum Ziel gesetzt, Energielösungen zu entwickeln, die Menschen auf der ganzen Welt Energieunabhängigkeit ermöglichen. Dazu gehören modulare, solare Batteriespeichersysteme für den Hausgebrauch, Solar-Balkonlösungen für Wohnungen und ein wachsendes Portfolio an tragbaren Kraftwerken. Weitere Informationen über Anker SOLIX finden Sie unter: https://www.ankersolix.com/de/

