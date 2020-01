Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH

Prickelnder Start ins Jahr: Mit individuellen Etiketten und Sänger Sasha macht Rotkäppchen 2020 kleine und große Momente unvergesslich

Freyburg an der Unstrut (ots)

Das Besondere im Alltäglichen finden, kleine Momente groß genießen - was nach klassischen Neujahrsvorsätzen klingt, gelingt dank Rotkäppchen vom 16. Januar bis zum 31. Mai 2020 ganz leicht. Denn die beliebteste Sektmarke Deutschlands führt ihre erfolgreiche Etikettenaktion auch in diesem Frühjahr fort - und setzt bei dieser Gelegenheit noch einen drauf: Bereits im vergangenen Jahr sorgte die Love Brand für Aufsehen, weil sie neben individuellen Botschaften auch die Integration von Bildern bei der persönlichen Etikettengestaltung ermöglichte. Unter dem Motto "Der Moment seid ihr!" stellt Rotkäppchen nun das vierte Jahr in Folge seine Fans in den Mittelpunkt. Zur individuellen Gestaltung der Etiketten mit eigenen Botschaften und Bildern kommt in diesem Jahr ein großes Highlight für unvergessliche Momente hinzu: der perfekte Sound von Sänger Sasha - exklusiv für alle Rotkäppchen Fans.

Der emotionale Song "Der Moment sind wir!" wurde vom erfolgreichen deutschen Sänger und Bambi-Gewinner eigens für die Sektmarke komponiert und überzeugt mit bewegenden Zeilen und einer eingängigen Melodie. Wer seinen Liebsten den Song widmen möchte, kann das Video auf der Website von Rotkäppchen individualisieren. Dort können Fans nicht nur den passenden von elf vorbereiteten Anlässen inklusive Grußbotschaft von Sasha auswählen, sondern das Video auch mit eigenem Namen und Empfänger personalisieren. Schon steht es mit ganz persönlicher Note zum Download oder Teilen auf WhatsApp und allen gängigen Social-Media-Kanälen bereit. Mit der persönlichen Botschaft inklusive Bild auf der Flasche, dem prickelnden Sekt im Glas und dem bewegenden Sound beschert Rotkäppchen einen unvergesslichen Jahresauftakt und macht jedes Dankeschön, jedes Anstoßen und jeden Moment 2020 zu etwas ganz Besonderem. Außerdem gibt es in diesem Jahr auch die Möglichkeit, Etiketten für die beliebten Rotkäppchen Kleinflaschen zu gestalten - so kommen auch kleine Aufmerksamkeiten in der handlichen 0,2-l-Flasche für Freunde oder Familie groß zur Geltung. Unter www.rotkaeppchen.de finden alle Fans, Liebesbotschafter, Dankesager und Moment-Genießer die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten für die Etiketten und den perfekten Sound von Sänger Sasha zum Überreichen des Lieblingssektes.

Ein Blick auf die vergangenen drei Jahre der Aktion beweist, wie vielseitig die Gestaltungsmöglichkeiten genutzt werden: Geburtstagswünsche, Einladungen zu Hochzeiten, Liebes- oder Freundschaftsbekundungen werden besonders gern auf die Flaschen gebracht. Auch die Möglichkeit, Bildmotive zu integrieren, punktete 2019 bei den Fans: 74 Prozent aller bestellten Etiketten wurden mit einem Motiv gewählt, davon nutzten ganze 83 Prozent eigene Bilder zur Gestaltung.

"Wir freuen uns sehr, dass die Aktion so gut angenommen wird und sich in den vergangenen drei Jahren zu einem echten Highlight für unsere Fans entwickelt hat", so Cathrin Duppel, Marketing Direktor bei Rotkäppchen-Mumm. "Als traditionsreiche Marke verfolgen wir stets den Anspruch, Menschen zu verbinden und ihnen schöne Momente zu bescheren. Wie könnte man das besser machen als mit einer persönlichen Botschaft, einem tollen Foto und dem perfekten Soundtrack?"

So werden selbst kleine Überraschungen im Alltag unvergesslich: Vom 16. Januar bis zum 31. Mai auf die Website www.rotkaeppchen.de gehen, Kassenbon mit 0,75-l-Flasche oder 0,2-l-Flasche Rotkäppchen Sekt oder Rotkäppchen Alkoholfrei hochladen und bis zu zwei Etiketten je Flasche mit Botschaft und Bild gestalten. Innerhalb von zwei Wochen treffen die individualisierten Etiketten ein, dann nur noch die Rotkäppchen Flasche bekleben und die Lieben damit überraschen - zum Beispiel zum Valentinstag, zu Ostern, zum Muttertag - oder einfach mal so. Zur freien Nutzung steht außerdem für alle Rotkäppchen Fans der emotionale Song von Sasha "Der Moment sind wir!" inklusive Video auf der Rotkäppchen Website zum Download sowie zum Teilen auf WhatsApp und weiteren Social-Media-Kanälen bereit.

Über Rotkäppchen:

Rotkäppchen ist eine Marke aus dem Portfolio der Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, Freyburg (Unstrut) und die erfolgreichste Sektmarke in Deutschland. Seit 1856 steht die traditionsreiche Rotkäppchen Sektkellerei für höchste Qualität und vollendeten Sektgenuss. Mit viel Erfahrung und Liebe werden Sekte und Weine bester Qualität kreiert. Das Produktportfolio umfasst das vielfältige Traditionssortiment, die elegante Flaschengärung, das fruchtige Weinmischgetränk Fruchtsecco, Qualitätsweine sowie Rotkäppchen Alkoholfrei und Fruchtsecco Alkoholfrei. Rotkäppchen ist die offene und bodenständige Marke für jedermann und steht im Leben vieler Menschen für die besonderen Augenblicke. Sie tragen dazu bei, dass aus schönen Situationen erinnerungswürdige Momente werden. www.rotkaeppchen.de

