Mumm präsentiert die neue Art-Edition mit Starfotograf Kristian Schuller

Im März 2019 ist es soweit: die fünfte Mumm Art-Edition wird gelauncht - und das mit einer Künstlerkooperation der Extraklasse: Der deutsche Starfotograf Kristian Schuller setzte die inspirierende Sektmarke Mumm bildgewaltig in Szene. Damit bilden erstmals Fotografien die Basis für die drei außergewöhnlichen Designs der Mumm Art-Edition No.5. Die beeindruckenden Motive unterstreichen ideal das Lebensgefühl, den Genuss und die Individualität der drei Geschmacksrichtungen Dry, Extra Dry und Rosé Dry. Die limitierte Mumm Art-Edition ist ab März 2019 im Handel erhältlich.

Kristian Schuller hat die prickelnde Welt von Mumm interpretiert und außergewöhnlich visualisiert - mit purer Lebensfreude. Der renommierte Fotograf, unter anderem bekannt aus Germany's Next Topmodel, inszeniert für die fünfte Art-Edition von Mumm ein beeindruckendes Design, in dem Sektgenuss und das Lebensgefühl des Sekttrinkens, das "Joie de vivre", künstlerisch zum Ausdruck kommen.

"Genuss hat viele Facetten. Für die Mumm Art Edition haben wir ihn in drei faszinierenden Motiven festgehalten. Das Shooting hat das Motto´Fokus auf Genuss´. Und das sieht man nun auf jeder Flasche", so Fotograf Kristian Schuller über die aufwändige Gestaltung der Sekt-Flaschen.

Kleider und Stoffe wurden sorgfältig ausgewählt, Material und Haptik unterstreichen die Individualität der drei Geschmacksrichtungen: Dramatische, kontrastreiche Stoffe betonen den facettenreichen, extra trockenen Charakter des Mumm Extra Dry. Ein eleganter, fließender Stoff betont den fruchtig-frischen Mumm Rosé Dry. Klare Form und Stoffe mit Klasse unterstützen den Stil des charaktervollen, fein-fruchtigen Mumm Dry. Kombiniert mit der Haltung und Dynamik des Models wurden die Stoffe in Bewegung gebracht und visuell festgehalten. So entspricht jede Fotografie der Charaktereigenschaft der drei Sorten.

Aktions-Zeitraum: ab März 2019, nur solange der Vorrat reicht Inhalt: 0.75 Liter UVP: 5.99 EUR (VKP ist alleinige Entscheidung des Handels)

Über Mumm

Mumm ist die weltoffene, inspirierende Marke aus dem Portfolio der Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, Freyburg (Unstrut). Der frische, feinperlige Premium-Sekt steht für die besonderen Genussmomente im Leben. Sorgfältig ausgewählte Weine höchster Qualität verleihen Mumm Sekt seinen elegant-trockenen Charakter und machen ihn zu einem geschmacklichen Erlebnis - und das bereits seit 1922. Mumm lässt sich in den fünf Varianten Mumm Dry, Mumm Extra Dry, Mumm Rosé Dry und Mumm Dry Alkoholfrei und Mumm Rosé Dry alkoholfrei genießen. Seit 2014 lanciert die Sektmarke jährlich eine Art-Edition mit namhaften Künstlern wie Alex Trochut, Kustaa Saksi, Daniel Egneus.

Über Kristian Schuller

Der in Rumänien geborene Kristian Schuller emigrierte früh mit seiner Familie nach Deutschland. Er studierte Modedesign bei Vivienne Westwood und Fotografie bei F.C. Gundlach an der Hochschule für bildende Künste in Berlin. Nach einer Empfehlung durch Isabella Blow bei Condé Nast Publications London setzte Schuller seine internationale Karriere fort. Zudem veröffentlichte er zahlreiche Bücher und veranstaltete Ausstellungen seiner Werke. Der in Berlin lebende Künstler ist ein weltweit gefragter Modefotograf, dessen Arbeiten in allen internationalen Modemagazinen erscheinen. Seine Arbeiten sind ein Ausdruck von Lebendigkeit und maßgeblich inspiriert von den Theatererfahrungen seiner Kindheit sowie den Filmen Federico Fellinis.

