Programmier-App Freggers Play - Friedenstifter in den Ferien

Regensburg (ots) - Unter den Weihnachtsbäumen der Republik werden einige Kinder dieses Jahr bestimmt auch ein Tablet finden. Die SPiN AG bietet mit Freggers Play (https://www.freggersplay.de) eine App an, deren Installation Sinn und Verstand aufs neue Gerät bringt und den Kids den Spaß, kreativ sein zu können und dabei auch noch Programmieren zu lernen.

Mehr als bloße Daddelei - Intelligentes Rumspinnen in 3D

Mit Freggers Play können Kinder in malerischen Welten ohne einengende Vorgaben, Instruktionen und zeitliche Limitierungen einfach spielend "machen" und werden nicht vom eintönigen Wiederholen von Aktionen eingelullt, das gerade viele Gaming-Apps schnell öde werden lässt. Eltern können bei Freggers Play sicher sein, ihrem Nachwuchs ein Lernspiel an die Hand zu geben, mit dem sie Grundprinzipien des Programmierens kennenlernen können und damit - in den Ferien - Sinnvolles wie auch Unterhaltsames tun. Vielleicht gesellen sie sich sogar zu ihrem Nachwuchs, um mit ihm gemeinsam etwas zu entwickeln und Zeit zu verbringen; perfekt für den familiären Weihnachtsfrieden.

Freggers Play funktioniert ganz einfach: Mit Hilfe eines unkomplizierten 3D-Editors und einer grafischen Programmiersprache können Kinder ihre Ideen verwirklichen - vom eigenen Spiel, den eigenen Geschichten oder dem eigenen Film. Seine Werke kann man dann den Freunden und Freundinnen zeigen, mit deren Projekten in Freggers Play vergleichen oder auch zu einem gemeinsamen Projekt zusammenführen. Die Möglichkeiten sind undendlich - ganz im Gegensatz zu den Weihnachtsferien.

Die SPiN AG aus Regensburg - hervorgegangen aus der "Ursuppe" des Internet - entwickelt und betreibt seit 20 Jahren Web-Anwendungen für Konzerne, Online-Communities für alle und Spiele für (unsere) Kinder.

