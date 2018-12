Umfrage auf Spin.de: Winterkälte - Warmer Tee oder Auswandern?

Regensburg (ots) - "Winter is coming." nicht nur im Serien-TV, sondern auch bei uns, und mit dem Winter kommt die Kälte. Die Chat-Community Spin.de (https://www.spin.de) erfragte daher unter ihren Mitgliedern, wie sie mit der Winterkälte umgehen bzw. zurechtkommen. Das Ergebnis: Man arrangiert sich.

Wat mutt, dat mutt

50% der Umfrage-Teilnehmer stören sich nicht an der Winterkälte und machen das Beste daraus. 30% sehen die kalte Jahreszeit nicht als ihre liebste, können sich aber damit arrangieren, und 20% geben an, Sommermenschen zu sein und mögen sich an die Kälte auch nicht gewöhnen.

Frische Luft, Einmummeln, Grünkohl

Während eine Spin.de-Nutzerin einfach in Andalusien überwintert, tummeln sich einige andere gerne in unseren Breiten draußen in schönen Winterlandschaften bei trockener Kälte und blauem Himmel im Freien, um die Natur einfach nur zu genießen oder auch mit der Kamera festzuhalten. Wenn es allerdings grau und nasskalt ist, erfolgt der Rückzug nach drinnen, und es werden alle Register der Wohligkeit gezogen: Saunabesuch, Genuss von Tee, wärmenden Suppen und deftigen Eintöpfen. Eine Spin.de-Nutzerin schreibt dazu: "Das einzig Gute am Winter ist Grünkohl :-)". Eine andere Nutzerin hat "inzwischen mehrere Varianten von elektrischen Heizkissen", und die klassische Kuscheldecke darf auf der Couch sowieso nicht fehlen. Dort vertreibt man sich die Zeit mit Lesen, Filme schauen oder, wie eine weitere Nutzerin schreibt "mit Hörbüchern und meinem Strickzeug. Ich produziere im Winter Socken für ganze Völker, das tröstet mich irgendwie."

