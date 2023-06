Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung: Veen zur Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz

Berlin (ots) - Die Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund tagt am 22. Juni 2023 in Lübeck-Travemünde. Die Sitzung beginnt um 11.00 Uhr und findet statt im Maritim Strandhotel Travemünde Trelleborgallee 2 23570 Lübeck-Travemünde. Die Sitzung der Bundesvertreterversammlung ist öffentlich und wird auf www.deutsche-rentenversicherung.de per ...

mehr