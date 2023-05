Rausch GmbH

Qualitätsprüfung von Rohkakao mit KI

Berlin (ots)

Die Rausch GmbH, ein renommierter Hersteller von Schokolade, und die QVISIONS GmbH, ein Berliner Start-Up, haben eine Kooperation zur digitalen Qualitätsprüfung von Rohkakao bekanntgegeben. Hierbei wird eine KI-gestützte Software eingesetzt, die mithilfe von Bildmaterial die Qualität des Rohkakaos erfasst und den Prozess der Qualitätskontrolle digitalisiert. QVISIONS wurde im August 2022 gegründet, nachdem die Idee im Hamburger Schokoladenmuseum entstanden ist, die Qualität von Rohkakao mittels KI zu prüfen. Das StartUp hat seinen Sitz in Berlin Köpenick und arbeitet eng mit der Rausch Kakaoexpertin und Biologin Frau Dr. Christina Rohsius zusammen, die das Projekt kritisch, aber mit viel Leidenschaft begleitet. Sie ist bestrebt, dass eine qualitativ hochwertige Software auf den Markt kommt. Frau Dr. Christina Rohsius testet die Software ausführlich, um ihre Expertise und Erfahrungen beizutragen. Die Software kann Qualitätsmängel, wie Insektenbefall oder Schimmel erkennen und den Fermentationsgrad über ein Farbschema bestimmen. Die Zusammenarbeit hat das Ziel, den Prozess der Qualitätskontrolle digital zu erfassen, um gesammelte Daten zu analysieren, Qualitätsverschlechterungen zu identifizieren und zurückzuverfolgen, wo dies geschehen ist. "Wir freuen uns sehr, mit QVIONS an diesem zukunftsweisenden Projekt zusammenzuarbeiten. Unsere langjährige Erfahrung im Kakaoanbau und -verarbeitung ergänzt sich perfekt mit dem Know-how von QVISION im Bereich der KI-Technologie", so Robert Rausch, Geschäftsführer der Rausch GmbH in fünfter Generation.

Die Unternehmen sind überzeugt, dass die Kooperation zu einem Meilenstein in der Qualitätsprüfung von Rohkakao führen wird. Maik Degener, Geschäftsführer von QVISIONS, kommentiert: "Wir sind begeistert von der Zusammenarbeit mit Rausch. Gemeinsam wollen wir die Qualität von Rohkakao weiter verbessern und damit auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten." Herr Maik Degner und Frau Dr. Christina Rohsius stehen für Interviewanfragen gerne zur Verfügung. Bildmaterial, Logos und Presseinformationen stehen zum Download bereit: https://we.tl/t-xC7EdoVv9G

