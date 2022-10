XXXLutz Deutschland

Der Festtags-Countdown läuft: Die XXXLutz Möbelhäuser eröffnen ihre Weihnachtsmärkte!

Familiäre Gemütlichkeit und feierliche Eleganz - die XXXLutz Weihnachtsmärkte 2022 begeistern mit Vielfalt und stimmungsvollem Flair!

Wenn sich die ganze Familie zuhause versammelt, fröhliche Stimmen und der Duft nach Plätzchen das Haus erfüllen, dann steht Weihnachten vor der Tür! Damit die Feiertage rundum perfekt werden, haben die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl ihre Weihnachtsmärkte schon jetzt eröffnet! Kundinnen und Kunden können das umfangreiche Festtags-Sortiment ab sofort in den Einrichtungshäusern vor Ort oder unter xxxlutz.de entdecken.

Verspielte Gemütlichkeit und traditioneller Charme

Das weihnachtliche Sortiment bei XXXLutz sorgt in diesem Jahr mit außergewöhnlichen Themen wie "Bohemian Forest" für Begeisterung. Gemütlichkeit und eine warme Atmosphäre sind die wichtigsten Zutaten für diesen angesagten Christmas-Look. Naturmaterialien und Weihnachtsdekoration in Wollweiß, Moosgrün, Walnuss, Rotholz und Gold kreieren ein besonders harmonisches Ambiente. Doch natürlich ist auch für Fans klassischer Weihnachtsdekoration etwas dabei: "So This Is Christmas" lautet das Motto der traditionell inspirierten Kollektion, die sich mit heimeligem Charakter präsentiert. Während Groß und Klein im Wohnzimmer die Weihnachtszeit genießen, zaubern Dekokissen in Rot und Piniengrün sowie farblich passende Tischgedecke und Christbaumkugeln ein feierliches Wohlfühl-Flair.

Winterliche Eleganz und glamouröse Festlichkeit

Wer auf der Suche nach elegant-luxuriöser Weihnachtsdekoration ist, wird auf dem XXXLutz Weihnachtsmarkt ebenfalls fündig. Ein modernes und entspanntes Feeling versprüht die Serie "Frozen Lake" mit einer natürlichen Farbpalette, die sich von Nebelblau über Moosgrün bis hin zu Silber und Winterweiß erstreckt. Windlichter, Deko-Kugeln und Tischgedecken in winterlichen Schattierungen verleihen dem Zuhause eine verzauberte Optik. Unvergleichlich glamourös wird es dagegen mit der Kollektion "Midnight Cocktail", die in ausgewählten Möbelhäusern sowie im Online-Shop erhältlich ist. Hier finden Kundinnen und Kunden die perfekte Ausstattung für rauschende Feiern in den trendigen Tönen Schwarz, Gold, Creme, Nachtblau und Dunkelrot.

Ob Weihnachtsfest oder Jahreswechsel: Mit XXXLutz werden die Feiertage unvergesslich! Und auch für die kleinen Weihnachts-Fans hält XXXLutz eine tolle Überraschung bereit: Denn die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl bieten auf ihren Weihnachtsmärkten exklusive Weihnachts-Artikel von Disney an!

Die XXXLutz Möbelhäuser laden ab sofort zum ausgiebigen Stöbern auf den liebevoll dekorierten Weihnachtsmärkten ein und wünschen eine fröhliche Vorweihnachtszeit!

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 25.700 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 49 XXXLutz Einrichtungshäuser und 46 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,34 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld bietet.

