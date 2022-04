Lidl

"Voll versorgt" feiern: Lidl als Headliner mit Festivalfilialen bei Rock am Ring, Rock im Park und erstmals Airbeat One

Bad Wimpfen (ots)

Lidl schlägt dieses Jahr gleich bei drei Festivals seine Zelte auf: Unter dem Motto "Voll versorgt" ist der Lebensmitteleinzelhändler mit den "Rock Stores" und dem "Beat Store" für die Musikfans bei Rock am Ring, Rock im Park und Airbeat One am Start. Bereits zum sechsten Mal rockt Lidl die beiden Zwillingsfestivals im Süden, erstmals ist der Händler beim Elektro-Festival Airbeat One vertreten. Mit seiner langjährigen Festivalerfahrung weiß Lidl, worauf es ankommt: Über 220.000 Besucher brauchen an den Festivaltagen nichts außer ihr Ticket und das T-Shirt ihrer Lieblingsband, denn die Festivalfilialen liefern mit über 350 Produkten zum gewohnt günstigen Lidl-Preis eine gelungene Show. Damit alles bequem zu den Campingplätzen kommt, bietet Lidl einen Bollerwagen-Service an. Als Zugabe gibt es rund um die Festivalfilialen unter anderem Chillout-Areas, Grillstationen, Food-Trucks und zahlreiche weitere Aktionen.

Festivalfiliale lohnt sich

Das Schinken-Käse-Croissant zum Frühstück, einen Salat vor Konzertbeginn und das Bier zur Zugabe: Lidl hat nur Hits am Start - und alles zu regulären Preisen. Neben Backwaren, frischem Obst und Gemüse, Grillprodukten, vegetarischen und veganen Snacks, gekühlten Getränken oder Eiswürfeln bieten die Festivalfilialen auch eine passende Auswahl an Kosmetik- und Sonnenschutzartikeln. Mit den Camping-Produkten wie Grills, Schlafsäcken, Zelten und Stühlen sind die Festivalgänger bestens ausgestattet.

Coole Locations, starke Lidl-Teams

Mit bis zu 19 Kassen und 3.000 Quadratmetern Geländefläche fährt Lidl ordentlich auf. Insgesamt jeweils rund 160 Lidl-Mitarbeiter sorgen für den perfekten Auftritt. Davon sind etwa 80 Auszubildende und Duale Studenten aus ganz Deutschland, die die erfahrenen Kollegen unterstützen. Diese Aktion gibt den Lidl-Nachwuchskräften die Möglichkeit, unter den speziellen Bedingungen in Festivalfilialen neue Erfahrungen zu sammeln und zu zeigen, was in ihnen steckt.

Öffnungszeiten Rock am Ring

Mittwoch, 1.6., 14 Uhr bis 00 Uhr

Donnerstag bis Montag, 2. bis 6.6., 7 Uhr bis 4 Uhr

Öffnungszeiten Rock im Park

Donnerstag, 2.6., ab 8 Uhr bis Montag, 6.6., 2 Uhr durchgehend geöffnet

Öffnungszeiten Airbeat One

Mittwoch bis Samstag, 6. bis 9.7., 9 Uhr bis 3 Uhr

Sonntag, 10.7., 9 Uhr bis 12 Uhr

