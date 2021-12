AMOS IT GmbH

Start-up AMOS IT digitalisiert Kirchen - Online-Gottesdienste und bargeldlose Kollekten

Magdeburg (ots)

Mit ihrem Start-up AMOS IT unterstützen Marie Sirrenberg, Wytze Kempenaar und Florian Bühnemann Kirchen bei der digitalen Transformation und machen kirchliche Angebote für alle Menschen zugänglich. Sie beraten bei Software, Datenschutz, Onlinepräsenzen und bieten digitale Services für Online-Gottesdienste und bargeldlose Spenden. Das Unternehmen ist mit Bootstrapping und Bankdarlehen finanziert.

Das Gründerteam war 2020 neben ihren IT-Jobs in der Software-Beratung und im E-Commerce gestartet. Während des ersten Coronalockdowns halfen sie ihrer Kirchgemeinde in Magdeburg ehrenamtlich beim Livestreaming. Als andere Kirchen den Service nachfragten, entstand AMOS IT, um den bisher wenig digitalisierten Kirchen auf sie zugeschnittene Angebote zu machen. Die drei kündigten ihre Jobs und konzentrierten sich voll auf die Entwicklung von Services für Kirchen und Gläubige.

Wytze Kempenaar, Gründer und Geschäftsführer von AMOS IT, sagt: "Die Kirche der Zukunft kann sich der Digitalisierung nicht verschließen, wenn sie für jeden zugänglich sein will. Kirchen müssen im Netz sichtbar sein und zu den Menschen gehen, insbesondere zu denen, die nicht zur Kirche kommen können. Mit unseren Services wollen wir Kirchen und Gläubige wieder näher zueinander bringen."

Seit Kurzem betreibt AMOS IT mit dem niederländischen Anbieter Kerkdienstgemist unsergottesdienst.de. Bereits 30 Kirchen streamen Gottesdienste auf der Plattform. AMOS IT hilft Kirchgemeinden bei der Einrichtung. Die technischen Voraussetzungen beim Publikum sind sehr gering. Neben Webbrowser und Apps wird über technische Schnittstellen auf diversen Kanälen übertragen, etwa im lokalen Fernsehen, Radio und über das Telefon.

AMOS IT hat fünf Mitarbeiter*innen mit kirchlichem Hintergrund, zwei sind Theologen. Der Firmenname bedeutet: Amos nutzt als erster Prophet im Alten Testament das Mittel der Schrift, um Gottes Botschaft unter die Menschen zu bringen. Er nutzte die technischen Medien seiner Zeit - dass, was AMOS IT heute mit digitalen Technologien und dem Internet macht.

Bildmaterial: https://app.box.com/s/8975pyy41pdbzcez8gduk6ja0xmdvm85

