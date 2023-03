Rausch GmbH

Hochwertigster Edelkakao Costa Ricas

Rausch gewinnt Vorauswahl für Cocoa of Excellence Award 2023

Costa Rica (ots)

Ausgezeichnet! Rausch hat die Vorauswahl gewonnen und sich mit dem Edelkakao der eigenen Plantage in Costa Rica >Tres Equis - Finca de Cacao< qualifiziert. Überzeugt von der herausragenden Qualität des Kakaos, nominierte die Jury die Rausch GmbH bei der Preisverleihung am 02.03.2023 in San José, Costa Rica.

"Das ist großartig! Wir freuen uns riesig, dass unser Edelkakao die Vorauswahl für den Cocoa of Excellence Award 2023 gewonnen hat", so Frau Dr. Elsa Hegmann, Projektleitung Costa Rica, "dieser Zwischenerfolg zeigt uns, dass sich die jahrelange, intensive Arbeit für unser Herzensprojekt in Costa Rica lohnt. Jetzt heißt es, Daumen drücken für Paris!"

Insgesamt hatten 26 Kakaoproduzent*innen an dem strengen Auswahlverfahren auf Landesebene teilgenommen. Alle eingereichten Proben wurden auf wichtige Qualitätsparameter geprüft.

Es wurden physikalische Analysen durchgeführt, bei denen die Homogenität, der Fermentationsgrad und Restfeuchtegehalt der Bohnen geprüft werden. Ausschlaggebend für die Nominierung waren schließlich die Aromaprofile der Kakaoliquors, die ein Experten-Panel sensorisch analysiert und bewertet hat. Gemeinsam mit drei weiteren Kakaoproduzent*innen wird Rausch Costa Rica bei dem renommierten Wettbewerb in Paris vertreten. Der Cocoa of Excellence verschafft Produzent*innen globale Anerkennung und würdigt wie kein anderer die Kakao-Aromavielfalt.

Führende Expert*innen werden nun alle weltweit nominierten Rohkakaoproben sensorisch bewerten und die Besten in Paris auszeichnen. Die Prüfungen erfolgen nach Region: Africa and The Indian Ocean; Asia, Pacific and Australia; Central America & Caribbean; South America. Der Edelkakao von Rausch wird mit Proben der Kategorie Central America & Caribbean verglichen. In Q3/Q4 2023 wird das Ergebnis aus Paris bekanntgegeben.

Presseinformationen und Bildmaterial stehen zum Download bereit: https://we.tl/t-CqYV2YuIZU Copyright: Rausch GmbH

Frau Dr. Hegmann steht für Interviewanfragen zur Verfügung.

Original-Content von: Rausch GmbH, übermittelt durch news aktuell