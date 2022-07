Welcome Görlitz/Zgorzelec - Die Europastadt hat Jobs mit Aussicht und wirbt um Fachkräfte

Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH

Görlitz

Schluss mit der Dauerhektik. Mit den ewigen Staus. Mit der Anonymität einer Großstadt - in der Europastadt Görlitz/Zgorzelec wartet schon der "Job mit Aussicht" und die Aussicht auf ein gutes Leben obendrein.

Für viele Großstädter, die Lust auf Veränderungen haben, lohnt sich ein Blick in die deutsch-polnische Stadt. Neben zahlreichen Job-Angeboten in fast allen Branchen bietet der Standort attraktive Rahmenbedingungen zum Wohnen und Arbeiten sowohl für Individualisten als auch für Paare und Familien. Die geballte Lebensqualität wurde auf der mehrsprachige Website www.welcome-goerlitz-zgorzelec.com sichtbar gemacht. Sie ist das Herzstück der Kampagne, mit der die städtische Marketinggesellschaft Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH (EGZ) um Fachkräfte wirbt. Sie liefert übersichtlich Fakten, Informationen, und Kontakte, stellt Protagonisten vor und ist Dreh- und Angelpunkt weiterer thematischer Kampagnen. Als Eisbrecher wurde ein Görlitz-Test entwickelt, der erste positive Eindrücke vermitteln soll: "Ich und Görlitz? - Das könnte was werden"...

Eine Stadt voller Möglichkeiten - Neu-Görlitzer berichten im Welcome-Blog

Tessa hat es getan, Terence ist happy und auch für Ivana hat sich der Schritt an die Neiße gelohnt. Die Aussicht auf eine attraktive Beschäftigung und ein lebenswertes Wohnumfeld, die Nähe zu Polen und Tschechien waren für viele Neu-Görlitzer Gründe zu bleiben. Görlitz/Zgorzelec ist authentisch, lebendig und vielfältig. In Epochen gewachsen und der Zukunft zugewandt, ist die Stadt ein Ort, an dem das Leben im Herzen Europas besonders schön ist: "Ich sah, dass ich viele Möglichkeiten hatte, die ich nirgendwo anders hätte. In Berlin oder Dresden bin ich eine von Tausenden, aber hier kann ich etwas bewegen", berichtet die Amerikanerin Tessa Enright über ihre Erfahrungen auf dem Welcome-Blog.

Das Silicon Valley Görlitz ruft

Mit ihren über 1000 Beschäftigten wächst die IT-Branche in der Neißestadt stetig. Forschung & Entwicklung, Support & Softwaretest - alle IT-Bereiche sind hier vertreten. Mittlerweile setzen von Görlitz aus Pionierunternehmen die IT-Standards von morgen. Wer's nicht glauben will, mag sich die Softwareschmiede niiio AG näher anschauen, die mit ihren Fintech-Lösungen das Banking von morgen maßgeblich mitgestaltet. Bemerkenswert sind zudem die Erdmann-Softwaregesellschaft, deren Produkte zur Überwachung komplexer Infrastrukturen von Eisenbahnnetzen weltweit gefragt sind, oder das Testcenter des weltweit größten Softwaretesters Expleo mit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Hintergrund

Aufgrund des demografischen Wandels steht die Europastadt auch in den kommenden Jahren vor immensen Herausforderungen bei der Sicherung des Fachkräftebedarfs. Das betrifft mittlerweile nahezu alle Bereiche und Berufe. Mit der neu geschaffenen Plattform können über so genannte Landingpages und ergänzende Maßnahme zukünftig auch ganz gezielt bestimmte Berufsgruppen oder Bereiche angesprochen werden. Die Doppeldeutigkeit des Slogans "Jobs mit Aussicht" ist bewusst gewählt: "Wir werben gezielt um Fachkräfte in Großstädten, die auf der Suche nach persönlichen Veränderungen in ihrem Leben sind", erklärt EGZ-Geschäftsführerin Eva Wittig das Anliegen. Weitere Maßnahmen in Polen sind geplant. "Görlitz/Zgorzelec hat Einiges zu bieten, was ein lebenswertes Arbeits- und Wohnumfeld ausmacht, z. B. schönes und bezahlbares Wohnen, kurze Wege, abwechslungsreiche Jobs, Kunst und Kultur, Sport, Natur und ein gesundes Klima Es ist alles da, um das Glück hier in Görlitz/Zgorzelec zu wagen. Damit können wir vor allem im Vergleich mit den sich verändernden Lebensbedingungen in Großstädten durchaus punkten", fügt Eva Wittig hinzu.

