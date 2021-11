ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 46/21

Mainz (ots)

Woche 46/21 Mo., 15.11. Bitte korrekte Beginnzeit beachten: 9.05 Volle Kanne – Service täglich Woche 47/21 Mi., 24.11. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Gruppenphase, 5. Spieltag . . . Bitte Ergänzungen beachten: Moderation: Sven Voss Experte: Per Mertesacker Woche 49/21 So., 5.12. 9.30 Evangelischer Gottesdienst Bitte Ergänzung beachten: Mit Herzen, Mund und Händen Advent feiern Mi., 8.12. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Gruppenphase, 6. Spieltag . . . Bitte Ergänzungen beachten: Moderation: Jochen Breyer Gast: Martina Voss-Tecklenburg Woche 50/21 Do., 16.12. 20.15 Die Bergretter Bitte korrekte Schreibweise beachten: Buch: Christiane Rousseau Bitte streichen: Christine Rouisseau

