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DERTOUR Reisebarometer Winter 2025/26

Gästezahlen bleiben auf hohem Niveau stabil. Ägypten boomt und wird neuer Winterfavorit

Köln/Frankfurt (ots)

Stabile Gästezahlen: Nach außergewöhnlich starkem Vorwinter Gästevolumen auf Vorjahresniveau

Kein Verzicht, sondern gezielte Priorisierung: Winterurlaub bleibt hohe Priorität und wird bewusster geplant

Früheres Buchen gewinnt weiter an Bedeutung: Vorausbuchungsfrist steigt erneut, gezielte Nutzung von Frühbucherermäßigungen

Kurz- und Mittelstrecke wächst leicht gegenüber der Fernstrecke

Ägypten mit deutlichem Abstand größter Gewinner: Neuer Winterfavorit auf Platz 1

Im Fokus: Solo Travel - Mainstream statt Nische mit eigenständigem Reiseverhalten

Früheres Buchen gewinnt weiter an Bedeutung

Diese bewusste Planung zeigt sich insbesondere im Buchungszeitpunkt. Der Winterurlaub 2025/26 wurde erneut früher gebucht als im Vorjahr. Durchschnittlich lag die Vorausbuchungsfrist bei 107 Tagen und damit +3 Tage über dem Niveau des Vorjahres. "Noch mehr Reisende buchten ihren Winterurlaub frühzeitig, um sich die beliebtesten Hotels zu den besten Konditionen zu sichern, gerade auch in Ferienzeiten", sagt Boris Raoul.

Reisebüro-Beratung weiterhin stark gefragt

Wie in den Vorjahren wurde der Großteil der Winterurlaube 2025/26 im Reisebüro gebucht. 63 % der Gäste entschieden sich für eine persönliche Beratung, 37 % buchten online. "Der Urlaub hat für viele Menschen eine hohe Bedeutung. Deshalb legt ihn die Mehrheit unserer Gäste bewusst in erfahrene Hände. Reisebüro-Experten geben Orientierung im breiten Angebot und wissen genau, wie sich attraktive Reisen zu optimalen Konditionen finden oder individuell gestalten lassen. Gerade in herausfordernden Zeiten schätzen viele Reisende zudem den Mehrwert eines persönlichen Ansprechpartners", sagt Raoul.

Kurz- und Mittelstrecke wächst leicht gegenüber der Fernstrecke

Die Streckenverteilung im Reisewinter 2025/26 zeigt eine leichte Verschiebung zugunsten der näheren Ziele. 65 % der Gäste verbrachten ihren Winterurlaub auf der Kurz und Mittelstrecke, ein Plus von +2 %-Punkten gegenüber dem Vorjahr. 35 % der Reisenden entschieden sich für ein Fernreiseziel, was einem Rückgang von -2 %-Punkten entspricht. "In einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld haben viele Reisende bei der Winterurlaubsplanung noch stärker auf Preis-Leistung und gut kalkulierbare Gesamtkosten geachtet. Das wirkte als Verstärker für die Entwicklung einzelner Ziele wie beispielsweise Ägypten. Diese Dynamik trug zu einer leichten Gewichtsverlagerung zugunsten der Kurz- und Mittelstrecke bei", erläutert Sven Schikarsky, Geschäftsführer und Produktchef von DERTOUR und seinen Schwestermarken ITS und Meiers Weltreisen. "Gleichzeitig blieb die Fernstrecke ein bedeutender Bestandteil des Winterreisegeschäfts."

Besonders auffällig: Ägypten verzeichnete im Winter 2025/26 das größte absolute Gästeplus aller Reiseziele weltweit.

Die beliebtesten Winterurlaubsziele 2025/26: Ägypten und Thailand führen die Top-Rankings an

Auf der Kurz- und Mittelstrecke setzte sich Ägypten an die Spitze der beliebtesten Winterurlaubsziele. Von einem hohen Niveau ausgehend verzeichnete das Land ein Gästeplus von +15 % und rückte damit von Platz 2 auf Platz 1 vor. "Ägypten war das beliebteste Winterurlaubsziel insgesamt und konnte im Vergleich zum Vorjahr eine fünfstellige Zahl an Gästen hinzugewinnen. Das ist eine beeindruckende Entwicklung", erklärt Sven Schikarsky. "Zu Ägyptens Erfolgsfaktoren zählen das verlässliche Klima, kurze Flugzeiten sowie eine hohe qualitativ hochwertige Angebotsdichte mit starkem All-inclusive-Schwerpunkt. Sie sorgen für Planungssicherheit und sprechen unterschiedliche Zielgruppen an."

Auf Platz 2 folgt Spanien, das im Vergleich zum Vorjahr zwar einen Rang abgibt, aber insbesondere mit den Kanaren weiterhin zu den beliebtesten Winterurlaubszielen zählt. Die Türkei behauptet Platz 3, und auch Deutschland hält seine Position auf Platz 4. Einen sichtbaren Sprung im Ranking macht Österreich, das dank eines Gästeplus von +37 % von Platz 7 auf Platz 5 vorrückt. Das Reiseziel profitierte insbesondere von einem guten Preisbild, viel Sonnenschein und einer verlässlichen Beschneiung der Pisten.

Polen verzeichnet einen leichten Gästerückgang und rutscht von Platz 5 auf 6.

Besonders auffällig: Außerhalb der Top 5 zählten insbesondere Tschechien (+21 %) und Griechenland (+94 %) zu den Aufsteigern. Beide Ziele verbesserten ihre Position im Ranking. Tschechien schaffte sogar den Sprung in die Top 10 (Platz 10).

"Tschechien war wegen günstiger Preise und niedriger Nebenkosten vor allem für preisbewusste Winterurlauber attraktiv. Gute Schneeverhältnisse in den Bergen führten zu hoher Nachfrage nach Skiurlaub", so Sven Schikarsky. Auch Griechenland legte prozentual deutlich zu, allerdings ausgehend von einem vergleichsweise niedrigen Ausgangsniveau. Hier machte sich insbesondere die Saisonverlängerung auf Kreta und Rhodos bemerkbar, die deutlich besser angenommen wurde als im Vorjahr.

Top-Ziele Kurz- und Mittelstrecke

Ägypten (Winter 24/25: Platz 2) Spanien (Winter 24/25: Platz 1) Türkei (Winter 24/25: Platz 3) Deutschland (Winter 24/25: Platz 4) Österreich (Winter 24/25: Platz 7)

Auf der Fernstrecke behauptete Thailand seine Spitzenposition als meistgebuchtes Winterurlaubsziel. Das Land punktet weiterhin mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einer großen Angebotsvielfalt. Auf Platz 2 folgt der Indische Ozean, der seine Position ebenfalls stabil halten konnte. Platz 3 belegt weiterhin die Karibik. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) verzeichnen einen leichten Gästerückgang von -3 % und rangieren auf Platz 4 (Vorjahr Platz 3). Ostafrika verzeichnete ein deutliches Gästeplus von +15 % und hält Platz 5. Die Region profitiert mit außergewöhnlichen Safari- und Tierbeobachtungsmöglichkeiten in Kenia und Tansania vom anhaltenden Erlebnis-Trend sowie von einer verbesserten Erreichbarkeit durch neue Flugverbindungen und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem begeistert Sansibar mit seinen paradiesischen Stränden immer mehr Urlauber.

Nordamerika verlässt die Top 5 und rutscht in der Rangliste von Platz 4 auf Platz 6. Der deutliche Gästerückgang ist, wie bereits im vergangenen Sommer, auf die Nachrichtenlage zur politischen Situation in den USA zurückzuführen.

Innerhalb der Top-10 entwickelten sich insbesondere der Oman (+31 %, Platz 10), Sri Lanka (+10 %, Platz 7) und das Südliche Afrika (+10 %, Platz 8) sehr positiv. Sie profitierten ebenfalls vom wachsenden Interesse an erlebnisorientierten Reisen und einem attraktiven Preisniveau.

Besonders auffällig: Außerhalb der Top 10 verzeichnete Japan (+107 %) außergewöhnlich hohe Zuwächse, ausgehend von einem niedrigen Ausgangsniveau.

Die starke Entwicklung Japans ist unter anderem auf das große Social-Media-Interesse, einen günstigen Wechselkurs sowie die hohe Sicherheit und sehr gute Infrastruktur zurückzuführen. "Die im Vergleich zum Sommer noch deutlich niedrigeren Besucherzahlen sind für viele Reisende ein zusätzlicher Anreiz, das Land in den Wintermonaten zu bereisen. So lassen sich Tempel und andere Sehenswürdigkeiten mit deutlich weniger Trubel besuchen", erklärt Sven Schikarsky.

Top-Ziele Fernstrecke

Thailand (Winter 24/25: Platz 1) Indischer Ozean (Winter 24/25: Platz 2) Karibik (Winter 24/25: Platz 3) VAE (Winter 24/25: Platz 3) Ostafrika (Winter 24/25: Platz 5)

Reisedauer: Leichtes Plus bei Ski- und Langzeiturlauben

Die durchschnittliche Reisedauer blieb beim Winterurlaub 2025/26 weitgehend stabil. Über alle Reisearten hinweg lag sie erneut bei rund 9,5 Tagen und damit auf dem Niveau des Vorjahres. Auch bei Badeurlauben (rund 11 Tage) sowie bei Rundreisen (rund 8 Tage) zeigten sich keine nennenswerten Veränderungen.

Leichte Zuwächse gab es jedoch bei einzelnen Urlaubsformen: Skiurlaube wurden mit im Durchschnitt rund 4 Tagen einen Tag länger gebucht als im Vorjahr. Auch Langzeiturlaube (Reisedauer ab 22 Tagen) verlängerten sich moderat um einen halben Tag auf durchschnittlich rund 32 Tage.

Besonders auffällig: Im preisattraktiven Tunesien, einem der beliebtesten Überwinterungsziele, lag die durchschnittliche Reisedauer der Langzeitaufenthalte in den Wintermonaten 2025/26 bei 45 Tagen - länger als in jedem anderen Reiseziel.

Hotelkategorien und Verpflegung: Hoher Komfortanspruch bleibt stabil

Im Winterurlaub 2025/26 zeigte sich der hohe Qualitätsanspruch der Gäste erneut in der Wahl der Unterkunft. 86 % der Urlauber buchten ein 4- oder 5-Sterne-Hotel und damit etwas mehr als im Vorjahr (85 %). Der Anteil der 5-Sterne-Hotels stieg weiter an (+2 %-Punkte auf 36 %), während sich die Anteile der 4-Sterne-Hotels (50 %) und Häuser mit 3 oder weniger Sternen (14 %) leicht rückläufig zeigten (jeweils -1 %-Punkt).

Bei der Verpflegung gab es keine Veränderungen zum Vorjahr. All-inclusive blieb mit 47 % die mit Abstand beliebteste Verpflegungsform, gefolgt von Frühstück (34 %) und Halbpension (19 %).

"Insgesamt bestätigt sich damit der anhaltende Fokus auf Komfort und Qualität im Winterurlaub. Die weiterhin starke All-inclusive-Nachfrage verdeutlicht zudem den Wunsch nach einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, Kalkulierbarkeit sowie Budgetsicherheit", sagt Sven Schikarsky.

Fokusthema Solo Travel: Mainstream statt Nische

Im Winter 2025/26 entfielen 18 Prozent aller Reisen auf Solo Traveller. Damit wurde fast jede fünfte Reise allein unternommen. Alleinreisende zeigen ein eigenständiges Reiseverhalten mit besonderen Akzenten bei Reisedauer, Buchungsverhalten, Unterkunft und Verpflegung. "Solo-Reisen sind ein fester Bestandteil des Reisemarkts", sagt Sven Schikarsky. "Unser Anspruch ist es diese Zielgruppe mit einem Angebot zu bedienen, das konsequent auf ihre jeweiligen Bedürfnisse ausgerichtet ist."

Eine vertiefende Auswertung zum Thema Solo Travel bietet die Fokusausgabe "Solo Travel" des DERTOUR Reisebarometer Winter 2025/26.

Auf www.dertour.de/trends/dertour-reisebarometer-winter-2025-26 finden sich alle Erkenntnisse des DERTOUR Reisebarometers Winter 2025/26 zum Nachlesen.

Auf www.dertour.de/trends/dertour-reisebarometer-winter-2025-26#im-fokus-solo-travel finden sich alle Erkenntnisse der Fokusausgabe "Solo Travel" des DERTOUR Reisebarometers Winter 2025/26.

Datenbasis: Grundlage für die Auswertung sind die Buchungen bei DERTOUR und seinen Schwestermarken ITS, Meiers Weltreisen und Travelix Last Minute mit Reisetermin im Zeitraum vom 01. November 2025 bis 28. Februar 2026 im Vergleich zu den Buchungen mit Reisetermin im Zeitraum vom 01. November 2024 bis 28. Februar 2025.

Bildmaterial: Alle Infografiken des DERTOUR Reisebarometers Winter 2025/26 stehen in unserer Bilddatenbank zum Download bereit. Bitte beachten Sie die dortigen Hinweise zur Nutzung.

BU: Im DERTOUR Reisebarometer analysiert der Veranstalter das Reise- und Buchungsverhalten seiner Gäste.

Eine Erkenntnis der Betrachtung des Winters 2025/26: Der Winterurlaub blieb hohe Priorität und wurde früher sowie bewusster gebucht.

Alle Pressemeldungen und weitere Informationen zur DERTOUR Gruppe finden Sie unter www.dertour-group.com.

Hintergrund:

Zu DERTOUR Deutschland gehören die Reiseveranstalter DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Städtetrips, Rundreisen, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. Die Marke Travelix Last Minute ergänzt das Portfolio um Kurzfristreisen. DERTOUR Deutschland ist Teil der DERTOUR Group.

Die DERTOUR Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DERTOUR Group gehören rund 200 Unternehmen. Sie beschäftigt rund 15.000 Mitarbeitende weltweit. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DERTOUR Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.000 Reisebüros (u. a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), Hotelmarken wie Sentido, Aldiana und ananea sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DERTOUR Group für ihre Gäste aktiv: Mit 71 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 31 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DERTOUR Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen finden Sie auf www.dertour-group.com.

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