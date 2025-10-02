SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V.

Interviewmöglichkeit: Ghada Hirzallah, Leiterin der SOS-Kinderdörfer in Palästina, über die Lage von Kindern in Gaza und im Westjordanland

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Die humanitäre Lage in den Palästinensischen Gebieten ist dramatisch: Immer mehr Menschen sterben auf der Straße an Hunger und Krankheiten. Die Unterernährung nimmt zu, insbesondere bei Säuglingen und schwangeren Frauen. Der Zugang zu sauberem Wasser ist ein täglicher Kampf, die medizinische Versorgung kaum noch vorhanden. Die SOS-Kinderdörfer betreuen in einem provisorischen Camp 46 Kinder, die ihre Familie verloren haben. Die Hilfsorganisation musste hierher aus dem SOS-Kinderdorf Rafah fliehen, das im Krieg völlig zerstört wurde.

Auch im Westjordanland spitzt sich die Situation durch Militäroperationen und zunehmende Repressalien für die Zivilbevölkerung weiter zu. Die Bewegungsfreiheit der Menschen wird durch Checkpoints und immer wieder neue Straßensperren massiv eingeschränkt. Verschärft wird die Lage dort durch Angriffe radikaler Siedler auf palästinensische Dörfer.

Inmitten dieser humanitären Katastrophe setzt sich Ghada Hirzallah, nationale Leiterin der SOS-Kinderdörfer in Palästina, für Kinder und Familien ein. Vom 13. bis 15. Oktober ist sie in Berlin, vom 16. bis 17. Oktober in München und steht in dieser Zeit für Interviews zur Verfügung.

Ghada Hirzallah kann berichten

wie die SOS-Kinderdörfer in Gaza unter größten Herausforderungen noch Hilfe leisten können und täglich aufs Neue mit bedrohlichen Fragen konfrontiert sind: Bekommen wir genug zu essen für die Kinder? Müssen wir erneut evakuieren? Überleben wir die Nacht?

wie Kinder und Familien im Westjordanland mit wachsender Gewalt, Unsicherheit und Perspektivlosigkeit leben und welche Auswirkungen das auf ihre Psyche hat.

wie die Mitarbeiter selbst in dieser unerträglichen Lage darum bemüht sind, den Kindern ein Weltbild zu vermitteln, dass auf Menschlichkeit und ein friedliches Miteinander setzt - und dem Hass entschieden entgegentritt.

und welche Erwartungen die Hilfsorganisation an die internationale Gemeinschaft hat, um den Schutz von Kindern zu gewährleisten.

Mit ihrer langjährigen Erfahrung als Leiterin der SOS-Kinderdörfer in Palästina ist Ghada eine eindrucksvolle Stimme, die die Lage der Kinder beschreibt - und erklärt, wie Hilfe trotz aller Widrigkeiten noch möglich ist und auch, wie sie persönlich mit der ständigen Bedrohung und der Sorge um Freunde und Mitarbeitende umgeht

Interviewkoordination - bitte wenden Sie sich zur Terminvereinbarung direkt an mich:

Boris Breyer Pressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweit Tel.: 0160 - 984 723 45 E-Mail: boris.breyer@sos-kd.org

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese Gelegenheit für ein Gespräch nutzen.

Original-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell