PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von CDU/CSU - Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Demokratische Erfolgsgeschichte Cote d'Ivoires entschlossen fortschreiben

Berlin (ots)

Präsidentschaftswahlen als Gradmesser

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in Côte d'Ivoire und im Vorfeld der für den 25. Oktober 2025 geplanten Präsidentschaftswahlen erklärt der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt:

"Um die demokratische Erfolgsgeschichte Cote d'Ivoires entschlossen fortzuschreiben, rege ich die Durchführung eines inklusiven Wahlprozesses an, der faire Zugangsbedingungen für alle Präsidentschaftskandidaten zur Wahl garantiert.

In diesem Rahmen ermutige ich die Regierung der Cote d'Ivoire zur Aufnahme eines politischen Dialogs, um Transparenz und Glaubwürdigkeit der Präsidentschaftswahlen sicherzustellen.

Cote d'Ivoire hat viel zu gewinnen durch einen für die ganze Welt sichtbaren und fairen Wahlprozess.

Die Durchführung von freien und friedlichen Präsidentschaftswahlen in Cote d'Ivoire ist ein zentrales gemeinsames Interesse sowohl der Cote d'Ivoire als auch der Bundesrepublik Deutschland, zu dessen Gewährleistung alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen sind."

Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Pressestelle
Telefon: (030) 227-53015
Fax: (030) 227-56660
Internet: http://www.cducsu.de
Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von CDU/CSU - Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Weitere Storys: CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 15.08.2025 – 11:31

    Altenkamp: Humanitäres Völkerrecht muss eingehalten werden

    Berlin (ots) - Aufruf zum Welttag der humanitären Hilfe - Helfen ist Gebot der Menschlichkeit Am Welttag der humanitären Hilfe (19. August) gedenkt die Staatengemeinschaft der im Einsatz getöteten humanitären Helfer. Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäre Hilfe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Norbert Altenkamp: "Unter Einsatz ...

    mehr
  • 01.08.2025 – 12:29

    Thomas Erndl: Wehrpflicht nicht aus dem Auge verlieren

    Berlin (ots) - Gesetzentwurf zum Wehrdienst geht nicht weit genug Der vom Verteidigungsministerium erarbeitete Gesetzentwurf zur Modernisierung des Wehrdienstes geht der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht weit genug. Dazu erklärt der verteidigungspolitische Sprecher Thomas Erndl: "Im parlamentarischen Verfahren wird noch einiges am Gesetzentwurf zu ändern sein, denn in der vorliegenden Form garantiert er weder die ...

    mehr
  • 01.08.2025 – 10:12

    Altenkamp: Wir gedenken der Opfer des Völkermordes an den Jesiden

    Berlin (ots) - Friedliches Zusammenleben aller Religionen im Nordirak fördern Am 3. August jährt sich der Beginn des Völkermordes an der religiösen Minderheit der Jesiden im Nordirak zum elften Mal. Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäre Hilfe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Norbert Altenkamp: "Die Gewaltverbrechen an den Jesiden in der Sinjar-Region im Nordirak, verübt von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren