Demokratische Erfolgsgeschichte Cote d'Ivoires entschlossen fortschreiben

Berlin (ots)

Präsidentschaftswahlen als Gradmesser

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in Côte d'Ivoire und im Vorfeld der für den 25. Oktober 2025 geplanten Präsidentschaftswahlen erklärt der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt:

"Um die demokratische Erfolgsgeschichte Cote d'Ivoires entschlossen fortzuschreiben, rege ich die Durchführung eines inklusiven Wahlprozesses an, der faire Zugangsbedingungen für alle Präsidentschaftskandidaten zur Wahl garantiert.

In diesem Rahmen ermutige ich die Regierung der Cote d'Ivoire zur Aufnahme eines politischen Dialogs, um Transparenz und Glaubwürdigkeit der Präsidentschaftswahlen sicherzustellen.

Cote d'Ivoire hat viel zu gewinnen durch einen für die ganze Welt sichtbaren und fairen Wahlprozess.

Die Durchführung von freien und friedlichen Präsidentschaftswahlen in Cote d'Ivoire ist ein zentrales gemeinsames Interesse sowohl der Cote d'Ivoire als auch der Bundesrepublik Deutschland, zu dessen Gewährleistung alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen sind."

