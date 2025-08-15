PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von CDU/CSU - Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Altenkamp: Humanitäres Völkerrecht muss eingehalten werden

Berlin (ots)

Aufruf zum Welttag der humanitären Hilfe - Helfen ist Gebot der Menschlichkeit

Am Welttag der humanitären Hilfe (19. August) gedenkt die Staatengemeinschaft der im Einsatz getöteten humanitären Helfer. Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäre Hilfe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Norbert Altenkamp:

"Unter Einsatz ihres Lebens bringen humanitäre Helfer die so dringend benötigte Überlebenshilfe in die Krisengebiete der Welt. Mehr als 300 Millionen Menschen sind aktuell auf humanitäre Hilfe angewiesen. Ihre Zahl wächst stetig. Gleichzeitig steigt die Zahl der Helfer, die bei dieser immer schwieriger werdenden Aufgabe ums Leben kommen. Das Jahr 2024 war das bislang tödlichste für humanitäre Einsatzkräfte.

Wir gedenken der humanitären Helfer mit größtem Respekt und fordern mit Nachdruck die Einhaltung des humanitären Völkerrechts. Der Schutz von humanitären Helfern, Zivilisten und Gefangenen sowie ziviler Infrastruktur wie Krankenhäuser und Schulen muss gewährleistet sein. Daneben steht das humanitäre System aufgrund sinkender Budgets vor riesigen Herausforderungen. Es muss dringend reformiert werden, wenn wir es erhalten wollen.

Die Versorgung der notleidenden Menschen in Krisengebieten - unmittelbar vor Ort und sofort - ist ein Gebot der Menschlichkeit. Sie muss den humanitären Prinzipien Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Neutralitätentsprechend geleistet werden."

Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Pressestelle
Telefon: (030) 227-53015
Fax: (030) 227-56660
Internet: http://www.cducsu.de
Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von CDU/CSU - Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Weitere Storys: CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 01.08.2025 – 12:29

    Thomas Erndl: Wehrpflicht nicht aus dem Auge verlieren

    Berlin (ots) - Gesetzentwurf zum Wehrdienst geht nicht weit genug Der vom Verteidigungsministerium erarbeitete Gesetzentwurf zur Modernisierung des Wehrdienstes geht der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht weit genug. Dazu erklärt der verteidigungspolitische Sprecher Thomas Erndl: "Im parlamentarischen Verfahren wird noch einiges am Gesetzentwurf zu ändern sein, denn in der vorliegenden Form garantiert er weder die ...

    mehr
  • 01.08.2025 – 10:12

    Altenkamp: Wir gedenken der Opfer des Völkermordes an den Jesiden

    Berlin (ots) - Friedliches Zusammenleben aller Religionen im Nordirak fördern Am 3. August jährt sich der Beginn des Völkermordes an der religiösen Minderheit der Jesiden im Nordirak zum elften Mal. Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäre Hilfe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Norbert Altenkamp: "Die Gewaltverbrechen an den Jesiden in der Sinjar-Region im Nordirak, verübt von der ...

    mehr
  • 31.07.2025 – 12:59

    Stegemann/Jung: Koalition beschließt Neuausrichtung beim Umgang mit dem Wolf

    Berlin (ots) - Politischer Meilenstein für Herdenschutz und regionales Wolfsmanagement Die Bundesregierung hat sich in Abstimmung mit der Regierungskoalition auf eine grundlegend neue Bewertung des Erhaltungszustandes des Wolfs in Deutschland geeinigt. Dazu erklären die stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann und Andreas Jung: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren