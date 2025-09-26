Blauer Panther - TV & Streaming Award

"Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2025: Otto Waalkes und Loreleï Holtmann werden in der Kategorie Information/Journalismus ausgezeichnet

München (ots)

Otto Waalkes erhält den Blauen Panther als Creative Producer der Dokumentation "Mein Name ist Otto" (Prime Video)

Loreleï Holtmann erhält den Blauen Panther als Headautorin von "WTF is Jule?!" (ZDF)

Medienminister Dr. Florian Herrmann: "TV und Streaming sind mehr als Unterhaltung. Die diesjährigen Blauen Panther in der Kategorie Information / Journalismus zeigen die ganze Bandbreite der Medienbranche, und warum sie so wichtig für unsere Gesellschaft ist."

Philipp Schulze, Chefredakteur der TV Movie, die die Auszeichnung für Otto Waalkes präsentiert: "Otto Waalkes ist weit mehr als ein Komiker: Er ist ein Phänomen, eine Ikone des deutschen Humors."

Der große Tag rückt näher: Am 22. Oktober 2025 wird in der BMW Welt in München der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" vergeben. Nun steht fest, welche Preisträgerin und welcher Preisträger die Auszeichnung in der Kategorie Information / Journalismus erhalten werden:

Otto Waalkes wird in der Kategorie Information / Journalismus mit dem Blauen Panther 2025 als Creative Producer der Dokumentation "Mein Name ist Otto" (MoveMe GmbH im Auftrag von Prime Video) ausgezeichnet.

Auszug aus der Jurybegründung: "Seit Jahrzehnten bringt Otto Waalkes ein ganzes Land zum Lachen - und das mit einer Leichtigkeit, die tiefgründiger ist, als es auf den ersten Blick scheint. 'Mein Name ist Otto' ist eine Dokumentation - eine kleine Kulturgeschichte -, die zeigt, was hinter dem Witz steckt: ein Künstler, der die Bühne liebt und zugleich den Mut hat, den Blick hinter die Kulissen zuzulassen. Als Creative Producer ermöglicht Otto Waalkes einen überraschend offenen, oft berührenden Einblick in sein Leben - mit komischen Momenten, großen Erfolgen und leisen Zweifeln. Der Blaue Panther 2025 würdigt damit ein außergewöhnliches Werk - und einen Künstler mit Hut, Herz und Humor."

Otto Waalkes: "'Mein Name ist OTTO' heißt die Dokumentation, die hier ausgezeichnet wird. OTTO ist auch mein Vorname - wenn das kein glücklicher Zufall ist!"

Loreleï Holtmann wird in der Kategorie Information / Journalismus mit dem Blauen Panther 2025 als Headautorin der Dokumentarserie "WTF is Jule?!" (Flappers Film & VFX im Auftrag des ZDF/ Das kleine Fernsehspiel) ausgezeichnet.

Auszug aus der Jurybegründung: "Die vierteilige Dokumentarserie 'WTF is Jule?!' erzählt auf eindrucksvolle Weise den Catfishing-Fall um die vermeintliche Bloggerin 'Jule Stinkesocke'. Über knapp 15 Jahre hinweg inspirierte Jule zahlreiche Menschen mit ihren Berichten über das Leben im Rollstuhl, bevor sich herausstellte, dass alles Fake war und hinter der Figur Jule Stinkesocke jemand anderes steckte. Neben der intensiven Recherche und der einfühlsamen Darstellung der Auswirkungen dieses Betrugs auf die Community von Menschen mit Behinderung, zeichnet die Serie aus, dass vor allem Personen mit Behinderung an dem Drehbuch gearbeitet haben. Dafür wurde zu Beginn der Produktion von 'WTF is Jule?!' ein inklusiver Writers Room zusammengestellt, zu dem neben Loreleï auch Finnja Negendank, Leonard Grobien, Laura-Jasmin Leick (Regie) und die Produzenten gehörten. Im Anschluss hat Loreleï das gemeinsam Erarbeitete maßgeblich zu einem Konzept weiterentwickelt und verschriftlicht - sie war damit nicht nur Teil des Writers Rooms, sondern auch die federführende Autorin."

Loreleï Holtmann: "'WTF is Jule?!' ist eine Geschichte über Repräsentation, Vertrauensbrüche und mediale Erzählgewalt, deren Tragweite sich erst durch genaues Hinschauen eröffnet und die mir viel bedeutet. Umso mehr freut es mich, dass die Arbeit an dieser Dokumentation durch den Blauen Panther so stark gewürdigt wird und auch die Erlebnisse der Betroffenen dadurch noch einmal sichtbarer gemacht werden. Ich danke allen, die die Umsetzung dieses Projekts ermöglicht haben, insbesondere der Regisseurin Laura-Jasmin Leick, den Produzenten Kai Steinmetz und Pascal Schröder und der Redaktion des Kleinen Fernsehspiels beim ZDF."

Medienminister Dr. Florian Herrmann: "TV und Streaming sind mehr als Unterhaltung. Die diesjährigen Blauen Panther in der Kategorie Information / Journalismus zeigen die ganze Bandbreite der Medienbranche, und warum sie so wichtig für unsere Gesellschaft ist. Otto begeistert über Generationen hinweg mit seinem Humor und seiner Kreativität, die uns bei aller Leichtigkeit oft genug den Spiegel vorhält. Loreleï Holtmann ist mit ihrer Dokumentation einem besonderen Fall von Catfishing auf Social Media und seinen Folgen nachgegangen und hat sich damit einem zentralen Problem unserer modernen Informationsgesellschaft gewidmet. Beides bereichert den offenen Diskurs in unserer Gesellschaft und steht exemplarisch für Medien und Kulturschaffende als starke Stützen unserer Demokratie. Auch deshalb bleibt die Staatsregierung ein starker Partner für einen vielfältigen Medienstandort Bayern."

Philipp Schulze, Head of Segment TV im Heinrich Bauer Verlag und verantwortlich für TV Movie, die die Auszeichnung für Otto Waalkes präsentiert: "Otto Waalkes ist weit mehr als ein Komiker: Er ist ein Phänomen, eine Ikone des deutschen Humors, dessen anarchische Leichtigkeit und kreative Leidenschaft bis heute Jung und Alt begeistert."

Diese Preisträgerinnen und Preisträger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2025 stehen bereits fest

Der Ehrenpreis des Ministerpräsidenten 2025 geht an die "Tatort"-Kommissare Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl.

Kategorie Fiktion:

Pia Strietmann wird mit dem Blauen Panther 2025 für die Regie der Serie "Herrhausen - Der Herr des Geldes" (Sperl Film & Fernsehproduktion GmbH/ X Filme Creative Pool/ ARD Degeto Film/ RBB/ SWR/ HR für die ARD) ausgezeichnet.

wird mit dem Blauen Panther 2025 (Sperl Film & Fernsehproduktion GmbH/ X Filme Creative Pool/ ARD Degeto Film/ RBB/ SWR/ HR für die ARD) ausgezeichnet. Gernot Krää wird mit dem Blauen Panther 2025 als Drehbuchautor der Filmbiografie "Rosenthal" (if... Productions Film GmbH für das ZDF) ausgezeichnet.

wird mit dem Blauen Panther 2025 (if... Productions Film GmbH für das ZDF) ausgezeichnet. Lavinia Wilson wird mit dem Blauen Panther 2025 als "Beste Schauspielerin" für ihre Rolle der Cassandra in der Serie "Cassandra" (Rat Pack Filmproduktion GmbH im Auftrag von Netflix) ausgezeichnet.

Kategorie Kultur / Bildung:

David Seeberg wird mit dem Blauen Panther 2025 als Autor, Regisseur und Kameramann der Dokumentation "BLOCK PARTY - Peter Fox feiert mit Berlin" (Florida Factual im Auftrag von SWR, rbb, ARD Kultur und hr für die ARD)ausgezeichnet.

wird mit dem Blauen Panther 2025 (Florida Factual im Auftrag von SWR, rbb, ARD Kultur und hr für die ARD)ausgezeichnet. Stellvertretend für die Gesamtleistung, u.a. der Autorinnen Laura Dalibard und Hannah Krüger, erhält die Protagonistin Corinna Wolf-Bartens den Blauen Panther 2025 für das "Point of View"-Experiments "NDR Story: Tagebuch einer Lehrerin" (Nordend Film im Auftrag des NDR).

Das neue Show-Konzept

Das Show-Konzept des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" geht bewusst neue Wege: Jede Preisträgerin und jeder Preisträger erhält einen individuell gestalteten Showmoment - entwickelt im kreativen Austausch mit ihnen selbst. So wird die Ehrung zu einem persönlichen Erlebnis, das die Leistung der Preisträgerinnen und Preisträger auf besondere Weise würdigt. Mit dieser neuen inhaltlichen Ausrichtung der Verleihung geht auch ein neues Kommunikationskonzept für die Preisträgerinnen und Preisträger einher: Bis auf zwei Auszeichnungen, werden alle zukünftigen Besitzerinnen und Besitzer der Blauen Panther-Trophäe im Vorfeld der großen Award Show am 22. Oktober in der BMW Welt in München verkündet.

Die Moderatorinnen

Moderiert wird die große Award Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 22. Oktober 2025 ab 19 Uhr in der BMW Welt München erstmals von TV-Moderatorin Esther Sedlaczek.

Bereits ab 17 Uhr ist die erweiterte Pre-Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" live im Stream zu sehen. Auf dem Blue Carpet empfängt Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels die Stars. Darüber hinaus dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer aus der Streaming Lounge auf noch mehr prominente Gäste freuen - und sich mit interessanten Talks, Community-Fragen, Spielen und Einspielern auf die bevorstehende Award Show einstimmen!

Showtime für den Blauen Panther

Die Pre-Show (ab 17:00 Uhr) und die Preisverleihung (ab 19:00 Uhr) werden im Livestream auf www.blauerpanther.com gezeigt. Die Preisverleihung wird zudem ab 22:25 Uhr in 3sat ausgestrahlt. Die Sendung steht außerdem in der ARD Mediathek, im Streamingportal ZDF und in der 3sat Mediathek zur Verfügung. Auch in diesem Jahr werden Joyn und RTL+ sowie erstmalig tvmovie.de die Pre-Show und die Award Show live streamen.

Der Blaue Panther wird in insgesamt fünf Kategorien vergeben

Für den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" können Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen eingereicht werden. Der Preis wird in fünf Kategorien verliehen: Information / Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur / Bildung und in der Kategorie Social Media. Über die Vergabe der Blauer Panther-Trophäen aus Nymphenburger Porzellan entscheidet, mit Ausnahme der Publikumspreise, die Jury. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis. Von der Bayerischen Staatskanzlei wird außerdem ein mit 10.000 Euro dotierter Nachwuchspreis vergeben, der ebenfalls von der Jury ausgewählt wird.

Die Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2025

Unter dem Vorsitz von Stefan Feldmann, Chef des Protokolls der Bayerischen Staatsregierung, setzt sich die unabhängige Jury aus erfahrenen Medienexpertinnen und -experten zusammen, die ihre Entscheidungen gemeinsam auf Basis journalistischer, kreativer und technischer Qualität der eingereichten Beiträge treffen.Die Jurymitglieder 2025 sind: Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Alessandro Capasso (Content Creator), Sasha Bühler (Netflix), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group GmbH), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Lars Penck (Prime Video), Katja Rieger (VOX), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Daisy Rosemeyer-Elbers (entsandt von der BLM), Kamila Schmid (Sky Deutschland), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH), Saskia Wagner (FilmFernsehFonds Bayern) und Torsten Zarges (DWDL.de).

Die Partner des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"

BMW: offizieller Mobility- und Locationpartner

Disney+: Partner

THE SPOT media & film: offizieller Medienpartner

TV Movie: offizieller Medienpartner & Präsentator der Auszeichnung für Otto Waalkes als Creative Producer in der Kategorie Information / Journalismus

Die Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"

Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Group, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.

Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"

Seit 1989 als Bayerischer Fernsehpreis verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung seit 2022 als "Blauer Panther - TV & Streaming Award" mit einer neuen inhaltlichen und modernen Ausrichtung. Der Blaue Panther ist eine Auszeichnung aus der Branche für die Branche und geht auf eine Initiative der Bayerischen Staatskanzlei zurück, die damit die Vielfalt und Qualität der Fernseh- und Streaminglandschaft würdigt.

Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und 2025 erstmals von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produziert. Der Blaue Panther findet im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN (22. - 24. Oktober 2025) statt.

